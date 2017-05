El Gobierno británico recomienda a los hospitales atacados «no pagar» un rescate

La ministra de Interior británica, Amber Rudd, ha informado hoy de que el Gobierno ha recomendado a los hospitales y centros de salud afectados por un ciberataque "no pagar" el rescate que exige el 'software' malicioso para recuperar sus sistemas informáticos.

"Nuestro consejo está claro, no pagar", ha declarado a la BBC la ministra conservadora, que recalcó que las instituciones sanitarias que custodian datos clínicos de pacientes deben de tener actualizados sus sistemas informáticos para "no caer en la trampa" de un ciberataque.

Rudd indicó que al menos 45 organizaciones locales del sistema de salud británico (NHS) -que engloban hospitales, servicios de ambulancias y centros de salud mental, entre otros- se vieron afectadas ayer por un virus que exige un pago para poder acceder a los ordenadores.

"Hasta ahora, todo lo que hemos visto es que los pacientes han sufrido inconveniencias, y algunos hospitales y algunos médicos se han visto obligados a cambiar su rutina diaria", declaró la ministra.

Rudd ha confirmado que "no se ha accedido ni se ha transferido información sobre pacientes en ningún momento", al tiempo que indicó que el incidente debe servir para que los gestores de los sistemas informáticos de la sanidad pública "aprendan" la lección y "actualicen" el software con el que trabajan.

No saben quién está detrás

La ministra del Interior británica ha admitido que su Gobierno aún no sabe quién puede estar detrás del ciberataque. "No podemos decir quién está detrás. Ese trabajo aún continúa", ha explicado Rudd. La Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación para tratar de dar con los responsables del ataque, realizado mediante un 'ransomware', con petición de rescate incluida.

La ministra, no obstante, sí ha recalcado que el Centro Nacional de Ciberseguridad trabaja en colaboración con las autoridades sanitarias para contener los daños causados por los 'hackers'. La jefa de Gobierno, Theresa May, aseguró el viernes que no se habían filtrado datos de pacientes.

Los expertos trabajan "sin descanso"

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC, en inglés), Ciaran Martin, ha afirmado hoy que sus expertos trabajan "sin descanso" para restaurar los equipos informáticos del sistema de salud público afectados por un ciberataque a gran escala.

"Somos muy conscientes de que los ataques a servicios críticos como el NHS (servicio de salud británico) tienen un enorme impacto en los individuos y sus familias. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para restaurar esos servicios vitales", señala Martin en un comunicado.

Decenas de hospitales y centros de salud en Inglaterra y Escocia se vieron afectados ayer por un virus que bloqueó sus ordenadores, lo que obligó a cancelar operaciones, derivar ambulancias y cancelar visitas médicas.

El responsable del NCSC, organismo adscrito a los servicios de inteligencia del Reino Unido, afirmó que el incidente forma parte de "un conjunto de ciberataques globales contra miles de organizaciones e individuos en docenas de países".

El Centro Nacional de Ciberseguridad británico, que fue inaugurado por la reina Isabel II el pasado febrero, trabaja "sin descanso" con "aliados internacionales y expertos del sector privado para liderar la respuesta a estos ciberataques", afirma Martin.

También afectó a trenes alemanes

El ciberataque registrado ayer afectó también el sistema informático de la compañía de trenes alemana, Deutsche Bahn (DB), aunque no alteró el tráfico ferroviario, informaron hoy fuentes de la empresa.

Se produjeron "problemas en el sistema" en distintos ámbitos como consecuencia de un "ataque con troyanos" en la red de la DB, informó la compañía, a través de un comunicado.

Ello provocó alteraciones técnicas en los paneles de información digitalizada en estaciones y otros sistemas de aviso al pasajero, pero no derivó en "restricciones en el tráfico ferroviario", prosiguió el comunicado.

DB trabaja "a todo rendimiento" para subsanar estos problemas, aunque se parte de la base de que hasta la tarde del sábado pueden producirse nuevas alteraciones.

El ciberataque afectó ayer a más de 70 países, aprovechando una vulnerabilidad del sistema operativo Microsoft filtrada al parecer por un grupo de hackers el mes pasado.