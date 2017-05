Facebook lanzará sus propias series a partir de junio

Facebook trae este verano una gran novedad, y es que la empresa de Zuckerberg tendrá sus propias series de televisión aunque serán para la red social en exclusiva.

Viendo el éxito que otras plataformas han tenido con su propia produción, Facebook tiene el potencial suficiente para unirse a este nuevo negocio para ellos.

Así, la red social planea crear dos decenas de series, las cuales ya han empezado a producir y que llegarán el próximo mes de junio. La idea principal es tener series con episodios largos, bien producidos y con un gran presupuesto pero no es lo único que proponen, pues también producirán series más cortas, más baratas, que duren unos 10 minutos y que se actualizarán cada día.

El motivo por el que Facebook ha incluido esta novedad es para que la audiencia más joven use la aplicación durante más tiempo, y que no se vayan a sitios como Netflix o You Tube.

¿Cómo se presentarán estas series en las aplicaciones?

La red social añadirá una pestaña de vídeos con sus produciones, muchos entre 5 y 30 minutos.