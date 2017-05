Facebook lanza un nuevo icono para el Día de la Madre

La reacción número 7 en Facebook, la flor morada que se situaba entre el 'Me encanta' y 'Me divierte' se ha introducido con motivo de El día de la Madre en 80 países del mundo, como EEUU. «Con motivo del día de la madre estamos probando la capacidad de la gente de distintos lugares de dejar una flor como reacción», explicaron desde Facebook.

Este cambio no solo afecta a las reacciones de Facebook sino que en la aplicación de mensajería instantánea, Messenger, también se puede usar un gif animado.

La flor 'Me enorgullece' es la primera reacción temporal que Facebook pone a prueba desde que expandió el botón de 'Me gusta' en el mes de octubre. Ahora falta por saber si Facebook seguirá creando otros iconos para efemérides: Día del Padre, Día contra el Cáncer, Día de la Tierra, etc. o si se ha quedado en un experimento puntual.

Por ahora, la publicación de Zuckerberg ha conseguido más 710.000 reacciones, de las cuales casi 26.000 fueron flores moradas.