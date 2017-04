WhatsApp añade una nueva función al estilo de Instagram

WhatsApp sigue añadiendo novedades a su aplicación, los creadores son conscientes de que las nuevas opciones y el aspecto es clave para que la aplicación de mensajeria instantanea siga funcionando. Actualmente sus creadores trabajan en una nueva actualización que permitiria agrupar el contenido multimedia compartido en álbumnes al estilo de Instagram.

La app dará a los usuarios la opción de crear álbumnes de fotografías compuesta de cinco imágenes, quien las reciba podrá verlas una vez las haya abierto.

El objetivo de la nueva actualización sería agilizar los pasos a la hora de compartir más de una fotografía. Aparecerá en un solo mensaje, con lo que se evitaría la confusión que se genera con el envío masivo de fotografías.

La versión preliminar tiene un sistema de agrupación automático que aparece en la ventana del chat. En principio, esta opción vendrá desactivada por defecto. Se desconoce, además, si esta característica consumirá muchos datos de la tarifa móvil.

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE