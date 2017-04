La nueva función de WhatsApp que pone en riesgo tu privacidad

La privacidad y la seguridad de los usuarios de WhatsApp están siendo cuestionadas cada vez con más frecuencia, debido a los continuos cambios y nuevas funciones que se añaden en cada actualización, convirtiendo la aplicación de mensajería instantánea en el blanco de todas las críticas.

Ahora, ha sido la plataforma ‘WABetaInfo’ la que ha sacado a la luz una información que apunta a que WhatsApp está probando una nueva y polémica funcionalidad que pretende implantar de forma inminente.

Se trata de la geolocalización en tiempo real en los chats individuales, una novedad que ya se barajó para los chats grupales y que ahora podría aplicarse a las conversaciones individuales, poniendo en riesgo la privacidad, y por tanto la seguridad, de los usuarios.

Esta información, que la citada plataforma ha sacado a la luz en Twitter, ha provocado cierta desconfianza, dado que si esta función se mantiene activa, cualquier contacto de nuestra agenda puede conocer el lugar en el que nos encontramos en el momento en que lo desee, poniendo en riesgo nuestra seguridad.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8