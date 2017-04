La última novedad de WhatsApp: tus contactos podrán saber tu localización en tiempo real

A partir de los próximos meses deberás tener aún más cuidado con los contactos a los que das tu número de teléfono, ya que una nueva función de WhatsApp podría permitirles acceder a tu localización en tiempo real.

Así lo ha asegurado WABetainfo, la cuenta de Twitter que se encarga de analizar actualmente la beta de WhatsApp. El perfil adelantó el pasado sábado que la compañía estaba probando esta nueva función en la última actualización de su versión beta para terminales con sistema operativo Android, la conocida como 2.17.150.

La misma permitirá el registro de geolocalización de tu dispositivo en tiempo real, por lo que si estás engañando a alguien, cuidado, pueden descubrirte. Las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, ya que tras la polémica ‘última hora de conexión’ y el aún más controlador ‘doble check azul’, la privacidad parece que no será una garantía con esta nueva función.

WhatsApp ya informó a principios de este año que estaban trabajando en la geolocalización en tiempo real dentro de los chats de grupo, pero a raíz de la publicación de WABetainfo parece que la ‘app’ quiere ampliar esta función también a las conversaciones individuales. De momento, se desconoce cuándo se hará extensible este cambio a todos los usuarios, aunque todo parece indicar que al igual que el ‘doble check’ azul y la última hora de conexión, esta función podrá ser desactivada por el usuario.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8