Las 4 nuevas funciones de Whatsapp que están a punto de llegar

Después del polémico cambio en los estados de WhatsApp, los creadores de la aplicación se encuentran preparando cuatro nuevas funciones que sorprenderán a todos sus usuarios.

Se podrá volver a los viejos estados. El descontento que ha provocado la nueva opción de incluir archivos multimedia en los estados de la aplicación ha llevado a Mark Zuckerberg a dar un paso atrás. WhatsApp permitirá volver a los antiguos estados, aunque con un nombre ligeramente distinto. No obstante, los nuevos seguirán estando disponibles.

Incluirá publicidad. Los desarrolladores de la aplicación de mensajería instantánea se encuentran trabajando para incluir en ella la promoción de las empresas, con el objetivo de financiarse también mediante publicidad. Las compañías que contraten este servicio podrán crear cuentas especiales y enviar un número limitado de mensajes para informar de sus servicios a sus clientes.

Geolocalización de los miembros de grupos. Una nueva opción no exenta de polémica, y es que los contactos con los que los usuarios compartan un grupo podrán conocer el lugar exacto en el que se encuentran. No obstante, la opción vendrá desactivada por defecto y no se activará a menos que el usuario lo autorice.

Borrado y edición de mensajes. WhatsApp permitirá borrar y editar el texto antes de que sea leído por su destinatario, aunque éste recibirá un mensaje advirtiendo que el remitente ha borrado la información.