Cómo puede la CIA espiar tu WhatsApp y Telegram

La CIA es capaz de sortear el encriptado de una serie de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Signal, Wiebo, Confide y Cloackman. Así lo ha revelado Wikileaks en una serie de documentos sobre un supuesto programa encubierto de la CIA.

De confirmarse esta información, las tecnicas que se explican en los documentos permitirían a la agencia saltarse el cifrado con el que suele protegerse a las comunicaciones en esas aplicaciones, y no rompiendo el encriptado , sino hackeando directamente el dispositivo.

Así, el supuesto malware utilizado por la agencia puede intervenir el mensaje incluso antes de que sea enviado y encriptado.

Lo que se desconoce son las versiones de Android de Google, iOS de Apple, Mac OS X y software de televisión inteligente y otros sistemas operativos, incluido Microsoft que han podido ser hackeados. "Los documentos muestran que se hackearon iOS y Android. Un problema mucho mayor", escribió en Twitter Edward Snowden, que confirmó esta forma de operar de la CIA.

PSA: This incorrectly implies CIA hacked these apps / encryption. But the docs show iOS/Android are what got hacked - a much bigger problem. https://t.co/Bw9AkBpOdt