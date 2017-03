El esperado 'No me gusta' llega a Facebook, aunque sólo en chat

Años se lleva hablando de la posibilidad de incluir 'No me gusta' en Facebook, algo que Mark Zuckerberg nunca ha querido añadir pese a su gran demanda. Aunque parece que al final los deseos de los usuarios han sido escuchados. Los responsables añadiran el 'Dislike' a Facebook pero no exactamente donde se esperaba. El Messenger de la red social contará con la nueva reacción.

Facebook está haciendo pruebas con ' Dislike' en su chat en determinados usuarios. Se trataría de la nueva reacción con la que la gente podría expresarse como ya hacen ante las publicaciones. Parece que 'Me gusta', 'Me encanta', 'Me enfada', 'Me entristece', 'Me asombra' y 'Me divierte' convivirán con 'No me gusta'.

En definitiva, Facebook incluirá 'Reactions' a Messenger aunque con una gran diferencia: el 'No me gusta' . Es decir, cuando el usuario pase el ratón sobre cualquiera de los mensajes que componen la conversación que mantiene con sus amigos, podrá seleccionar la mala sensación que le produce con la mano con el pulgar hacia abajo.

"Siempre estamos probando maneras de hacer Messenger más divertido y atractivo. Esta es una pequeña prueba con la que permitimos a las personas compartir el 'emoji' que mejor representa sus sentimientos en un mensaje", confirmó la famosa red social.

Facebook defiende que esta nueva opción va más allá de la simple negatividad y defiende su puesta en marcha porque un gran número de usuarios utiliza su aplicación de mensajería para planificar y coordinar.