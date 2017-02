3 móviles que puedes conseguir por menos de 100 euros

Vivimos en la era de la comunicación a través de dispositivos móviles, por lo que no disponer de uno o no hacer uso de él puede hacernos unos auténticos bichos raros para el resto de la civilización humana. Si bien estos terminales no son precisamente económicos, todo dependerá de las distintas funciones y servicios que quieres que preste tu teléfono.

La realidad es que comprar un nuevo teléfono móvil no tiene porqué ser un gasto extra excesivo, puesto que si bien el presupuesto general no baja de los 200 euros, hay algunos móviles que incluso los puedes encontrar por menos de 100 euros. Eso sí, no te esperes grandes prestaciones en ellos. Con estos dispositivos solo podrás disfrutar de funciones básicas, así que si no eres de hacer uso del móvil las 24 horas del día, no lo dudes consigue uno de estos tres modelos económicos que te recomendamos. ¡Toma nota!

1. Oukitel C3

Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas y su precio ronda los 50 euros. Si es la versión ‘Pro’ el precio se incrementa hasta los 65 euros. Destaca por poseer resolución HD, procesador MediaTek 6737, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento ampliables mediante microSD.

2. Leagoo M5

Es muy similar al anterior, puesto que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas, procesador MediaTek 6580, 2 GB de RAM y16 GB de almacenamiento ampliables mediante microSD. No obstante, la principal diferencia reside en que incluye algún extra como es el lector de huellas y que está fabricado en metal y no en plástico. Su precio oscila entre los 70 y 75 euros.

3. Ulefone U008 Pro

Es un móvil de gama baja que posee una pantalla de 5 pulgadas y HD, cuenta con un procesador MediaTek 6737, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento ampliables con microSD y batería de 3.500 mAh. Lo puedes conseguir por 82 euros.