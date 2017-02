Las 7 apps para ligar que quizá aún no conozcas

No es un secreto. San Valentín (y los días antes y después) es uno de los momentos con mayor actividad amorosa y con una mayor afluencia en la aplicaciones para conocer gente. Las dating apps como Tinder, Adoptauntio, Happn, Badoo, Meetic, eDarling o Ashley Madison están más que consolidadas en el sector y es raro que no las conozcan los usuarios habituales del dating on line. Son sencillas, intuitivas, rápidas y eficaces. Y lo cierto es que a la hora de elegir alguna de ellas, priman las preferencias y la forma de ser de cada uno. Si hace unos meses te contamos las características de las 20 apps para ligar que más triunfan, es el momento de atender a las de reciente lanzamiento (o en algunos casos a las menos conocidas aunque lleven ya tiempo en el mercado):

Wans, con selección previa. Es una app de citas que propone a los usuarios los perfiles más idóneos para ellos una vez al día, con un máximo de cuatro perfiles por día. La selección de los perfiles más afines a cada usuario corre a cargo de los matchmakers.

Shakn, más que la primera impresión. Gracias a los #Momentos de la app de dating puedes completar la información sobre ti a través de audios, música, libros o planes. Esto ayuda a ver cómo es la otra persona realmente y no malgastar el tiempo con perfiles falsos o usuarios con los que apenas hay tema de conversación o intereses comunes.

Teasr cambia las reglas del juego ya que es el propio usuario el que elige a quien enseñarle su foto, que aparecerá parcialmente cubeirta al principio, y darse a conocer. Una vez que se genera la conexión entre dos personas que han decidido darse una oportunidad, comienza el juego entre ambas.

Siga leyendo en Mujerhoy.com.