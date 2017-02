Lo que debes hacer para que tu WhatsApp no colapse

¿A quién no le ha pasado eso de intentar instalar una nueva aplicación en el teléfono móvil y que de repente aparezca un mensaje en el que nos indican que no tenemos memoria? La realidad es que es una situación muy común que a diario le ocurre a numerosas personas, siendo WhatsApp una de las aplicaciones que más memoria consume, no por la aplicación en sí, sino más bien por la cantidad de imágenes, vídeos, archivos y notas de voz enviadas a través de grupos que acumulamos hasta que nuestro teléfono dice basta.

Sin embargo, no te preocupes, ya que si quieres ganar espacio de almacenamiento en tu dispositivo, a continuación vamos a contarte algunos métodos efectivos para eliminar ese contenido que WhatsApp almacena para siempre. ¡Toma nota!

1. Utiliza una aplicación

Si no tienes tiempo para dedicarlo a borrar personalmente cada uno de los archivos que llegan a tu teléfono, entonces puedes utilizar la aplicación ‘Siftr Limpiador Mágico’, que realiza una evaluación de la galería del dispositivo y elige qué podrías borrar y qué no. Además, te propone imágenes que considera que no deberías borras y otras que sí en función del peso, así que es una excelente ayuda y sirve como filtro para no tener que mirar uno por uno todos los archivos.

2. Haz backup

Si no quieres perder ninguno de tus archivos, pero quieres borrarlos de tu dispositivo, lo mejor que puedes hacer es realizar una copia adicional de tus fotografías y archivos favoritos a través de Google Fotos o en Google Drive. Para esto, tienes que abrir el menú de ‘chats’, después meterte en ‘Copia de Seguridad’ y finalmente en ‘Guardar’. Solo así liberarás espacio sin perder tus archivos.

3. Borra vídeos y audios personalmente de WhatsApp

Otra opción es que borres archivos directamente en WhatsApp. Si quieres eliminar mensajes de voz, debes meterte en ‘Almacenamiento’; después en ‘WhatsApp’; ‘Media’, y finalmente ‘WhatsApp Audio’. Allí podrás eliminar tanto los que te han enviado como los que has enviado.

En el caso que quieras eliminar vídeos tendrás que meterte de nuevo en ‘Almacenamiento’; ‘WhatsApp’; ‘Media’; ‘WhatsApp Vídeo’ y listo, de nuevo podrás eliminar tanto los que tú has enviado como los que has recibido.

Si quieres borrar gifs en lugar de introducirte en la carpeta ‘WhatsApp Vídeo’, métete en la carpeta ‘Animated Gifts’.

Si prefieres borrar imágenes sigue el procedimiento anterior pero métete en la carpeta ‘WhatsApp Images’.