FriendsDay: 5 trucos increíbles en Facebook que no sabías

Facebook, la red social por antonomasia, no deja de evolucionar e incorporar novedades prácticamente a diario. Hace unos días, Mark Zuckerberg anunció a bombo y platillo una novedad que podría darle un nuevo sentido a la repercusión de nuestras publicaciones: la introducción del botón "No me gusta".

Aunque pareciera exagerada la reacción de los internautas ante una revelación semejante, lo cierto es que son muchas las nuevas utilidades que pone a nuestra disposición la red social y que suelen pasar desapercibidas. Por si no los conocías, aquí te dejamos 5 trucos que pueden ser de utilidad.

Reducir tus notificaciones

Cuando el enorme volumen de notificaciones de nuestro Facebook nos supera, y no podemos ni queremos prestar atención a todas, la red social cuenta con una opción para seleccionar las que queremos desactivar. Para conseguirlo, solo hay que pulsar sobre “Notificaciones” y decidir cuáles quieres dejar de recibir, cuáles recibir únicamente en tu ordenador y cuáles en tu móvil.

Descubrir si alguien te ha bloqueado

Para hacerlo, puedes comprobar una serie de cosas. La primera es que desaparecerán las publicaciones que hayas hecho en su muro; la segunda, si en una fotografía estabas etiquetado junto a él, ya no te aparecerá su nombre; la tercera, en el historial de chats de Facebook aparecerán los mensajes que con anterioridad habéis intercambiado, pero no podrás enviarle mensajes nuevos.

¿Cómo ven mis amigos mi perfil?

Puedes comprobarlo haciendo “scroll” hasta la parte inferior derecha de tu fotografía de portada y haciendo “clic” a continuación sobre la pestaña “Ver como”, para observar la forma en que «aprecia» un extraño tu Facebook. Después añades el nombre de uno de tus amigos y verás tu perfil de manera idéntica a como lo ve la persona elegida.

Terminar con la reproducción automática de vídeos

Para evitar que Facebook te consuma megas a traición o si no te apetece que estos se reproduzcan porque sí, debes pinchar sobre la pestaña de “Configuración” y modificar la opción de reproducción de “Predeterminado” a “Desactivado”.

Comprobar si han entrado en tu cuenta desde otro ordenador

Acudiendo a “Configuración” y haciendo “clic” en “Dónde iniciaste sesión” podrás ver los ordenadores desde las cuáles se ha accedido a tu cuenta.