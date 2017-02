FriendsDay: el truco para hacer el vídeo del Día de la Amistad en Facebook

Facebook vuelve a celebrar el #FriendsDay, el famoso Día de la Amistad que triunfa en redes sociales y que ya está aquí para todo el mundo. Por segundo mes de de febrero consecutivo, Facebook te da la opción de hacer, ver y compartir tu propio vídeo del Día de la Amistad, celebrando de esta forma con la red social un momento único: su 13º cumpleaños.

Mark Zuckerberg, como sucedió el año pasado ha querido que todos sus integrantes puedan disfrutar con un documento único, irrepetible. Por ello, vamos a compartir las instrucciones que necesitas para hacer, editar, ver y compartir tu propio vídeo del Día de la amistad de Facebook.

Si quieres crear este documento audiovisual emotivo y gracioso apenas vas a necesitar un par de minutos para hacerlo. Eso sí, ten en cuenta que para ello, es fundamental el uso del hashtag #friendsday.

PASOS PARA HACER EL VÍDEO DEL #FRIENDSDAY

Ten en cuenta que el vídeo del Día de la amistad de Facebook puede incluir tu foto del perfil, la de tus amigos y otras fotos vuestras que se hayan compartido en Facebook. Y recuerda que solo tú puedes ver tu vídeo, a menos que lo compartas.

Ten en cuenta también que los videos del Día de la Amistad solo están disponibles para los perfiles de Facebook. Si lo tienes y no ves tu video, es posible que esta función no esté disponible en tu caso o que no tengas suficiente contenido para hacerlo.

Pasos a seguir

1. Elige una de estas opciones:

-Ve a facebook.com/friendsday.

- Haz clic en Mira el tuyo en el video del Día de la Amistad que haya compartido un amigo.

2. Para compartir el video del Día de la Amistad de un amigo:

-Ve a facebook.com/friendsday.

-Haz clic en Compartir video.

-Selecciona el público para tu video.

-Haz clic en Publicar.

3. Para editar tu video del Día de la Amistad antes de compartirlo:

-Ve a facebook.com/friendsday.

-Haz clic en Editar video y elige las fotos que quieres que aparezcan en el video.

-Si quieres subir una foto de tu computadora, haz clic en la foto que quieras sustituir y, a continuación, en Agregar fotos.

-Haz clic en Compartir cuando hayas hecho todos los cambios.

-Selecciona el público para tu video.

-Haz clic en Publicar.

-Recibirás una notificación cuando el video editado esté listo para verse.

Una vez que haya recibido esta notificación, prepárate para tener un vídeo de este #friendsday que te va a gustar mucho. Y decide quién quieres que lo vea y disfrute contigo de los mejores momentos que has vivido durante el último año.