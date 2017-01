3 razones para que desinstales Facebook de tu móvl

¿Alguna vez te ha pasado que tenías 10% de batería y sin ni siquiera abrir nada tu móvil se ha apagado? Esto se debe a que aunque no lo creas el hecho de no utilizar determinadas aplicaciones no implica que estas no consuman energía de la batería, siendo precisamente Facebook una de las que más gasta.

Según Andro4aAll, lo mejor es desinstalar la app oficial de Facebook y acceder a través del navegador por las siguientes razones:

- La aplicación ralentiza los terminales móviles y disminuye su rendimiento hasta un 20%.

- La batería puede ahorrarse hasta un 30% sin la aplicación.

- Muestra los contenidos con menos fluidez respecto a la versión web.

Además, también se recomienda desinstalar Facebook Messenger y sustituirlo por la versión básica Messenger Lite.