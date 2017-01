El último timo sobre WhatsApp que puede arruinar tu teléfono

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, quizá por ello es continuamente blanco de numerosas estafas con las que los ciberdelincuentes pretenden engañar a los usuarios para acceder a los datos de sus terminales móviles.

El videojuego del 'negro del WhatsApp' arrasa en Internet

Si hace unos días salía a la luz una estafa por la cual enviando un documento los usuarios tendrían internet gratis cuando en realidad se trataba de una estrategia para robar datos bancarios, en los últimos días se ha difundido que a través de un enlace se podía cambiar el color de la aplicación.

Al pinchar este enlace tu terminal no cambiará de color, sino que será infectado por varios virus y tus datos más personales quedarán expuestos ante estos delincuentes, así que no compartas ni pinches el enlace. WhatsApp no puede cambiar de color.