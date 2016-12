La última estafa en WhatsApp

La Navidad tiene muchas cosas positivas y una de ellas es que nos volvemos mucho más solidarios y queremos más a nuestro entorno. Uno de los modos que hay actualmente de hacer ver que nos amamos es enviándonos mensajes a través del móvil cuya aplicación estrella es WhatsApp.

Sin embargo, en estas fechas también hay que ser muy cautelosos con lo que enviamos y lo que recibimos porque una estafa está viviendo su mejor momento ahora. Se trata de un mensaje que debes enviar entre tus contactos para obtener la posibilidad de espiar sus conversaciones privadas.

Esa funcionalidad no existe o al menos no de un modo sencillo si no se tienen conocimientos informáticos muy avanzados así que el mensaje en realidad lo que busca es comprometer nuestra privacidad. Lo que hace es darnos el enlace a una página que hace "phising" o lo que es lo mismo, suplanta nuestra identidad y puede controlar casi cualquier dato que tengamos almacenado tanto en WhatsApp como en nuestro móvil.