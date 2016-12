3 grandes móviles que puedes regalar para Reyes

Estamos a punto de llegar al ecuador de esta Navidad 2016, ya que en dos días celebraremos fin de año y en menos de una semana ya habremos recibido los regalos del Día de Reyes. No obstante, pese a que todo parece estar muy cercano, son aún muchas las personas que no han comprado los regalos que van a dar a sus seres queridos, ya sea porque no han tenido tiempo o bien porque están sufriendo una crisis de creatividad y no saben qué regalar. Si te encuentras entre ese porcentaje de personas que no tienen claro qué regalo hacer a sus seres queridos, no te preocupes ya que te vamos a dar unas cuantas ideas. Partiendo de la base de que vivimos en la era de la tecnología y la comunicación, ¿qué mejor regalo que un teléfono móvil? Hoy en día estamos pegados a los Smartphone, por lo que el que no tiene uno parece un bicho raro, y es que prácticamente todo se puede hacer con estos dispositivos, así que, ¿qué te parece regalar uno? Si no tienes ni idea de cuáles son los mejores, no te preocupes en absoluto, ya que a continuación te vamos a recomendar los Smartphone más eficaces del mercado, los cuales puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en Smartphones de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. K8

Dentro de los últimos lanzamientos de los LG, el K8 ofrece una gran diversidad de funciones y beneficios al que lo porte. Ofrece navegación 4G, su forma y diseño son ergonómicos y se adaptan perfectamente a la mano a partir de una curva que facilita su uso, posee varios botones traseros para volumen y posibilidad de realizar fotografías solo con cerrar la mano y de gran calidad gracias a sus cámaras de 8 MP. Por otro lado, su pantalla de 5” es perfecta para los amantes del cine y las series de televisión vistas en pequeño formato. 10 GB de almacenamiento interno y batería de 2.000 mAh, completan sus especificaciones técnicas.

2. Y5

Huawei Y5 es un smartphone de gama media ideal para los jóvenes multitareas ya que con su poderoso procesador de cuatro núcleos, además de permitir disfrutar de varias aplicaciones a la vez también destaca por su increíble velocidad que le da una funcionalidad muy fluida, gracias en parte también a su 1GB de RAM. Por otro lado, su cámara trasera de 5 megapíxeles y la delantera de 2 son capaces de retener cada detalle, incluso en condiciones de poca luz y en fotografías panorámicas o de toma ultra-rápida. Su sistema operador Android KitKat 5.1 lo hace un dispositivo perfecto para todo tipo de apps. Puedes elegir entre una amplia variedad de colores y diseño desde el más sobrio con el negro o el blanco, hasta el más colorido con un rosa o celeste.

3. Galaxy S

El S7 gracias a su potente procesador, permite un funcionamiento es perfecto y además gestiona los datos de tu tarjeta microSD de forma segura. Por otro lado, tarda muy poco en cargarse por lo que es ideal para llevar a cualquier lugar durante mucho tiempo. Cuenta con una pantalla HD AMOLED de 5.1 pulgadas, procesador Snapdragon 820 o Exynos octa-core, 4GB de RAM, 32GB o 64GB de almacenamiento interno expandible, cámara de 12 megapixeles con estabilización óptica de imagen, batería de 3000 mAh, y destaca su increíble resistencia al agua y al polvo. Incorpora el nuevo sistema Samsung KNOX, la solución de seguridad que proporciona seguridad las 24 horas del día frente a hackers y software malicioso, realizando actualizaciones obligatorias de forma frecuente y cifrando de forma segura tus datos confidenciales.