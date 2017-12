Dos zoológicos piden que se 'donen' mascotas para alimentar a sus animales "El objetivo es que los carnívoros en cautiverio tengan un menú variado y que su comida no se limite a carne de vacas y caballos. Sin embargo, utilizar gatos o perros no es ético" R. I Lunes, 25 diciembre 2017, 12:16

Los zoológicos daneses de Copenhague y Givskud han pedido a sus clientes que traigan todas las mascotas posibles, tanto vivas como muertas, paraalimentar animales que residen en sus instalaciones.

Según informan medios del país, los animales más solicitados son hámsters y conejos. "El objetivo es que los carnívoros en cautiverio tengan un menú variado y que su comida no se limite a carne de vacas y caballos. Sin embargo, utilizar gatos o perros no es ético, porque no son presas naturales para los depredadores", explica Ann-Sofie Eller, una trabajadora del centro.

Por su parte, el director del zoológico de Givskud, Richard Osterballe, ha aclarado que: "No se trata de una medida para incentivar a las personas a que maten a sus mascotas. Solamente necesitamos presas para alimentar a nuestros animales".