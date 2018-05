«Si vuelve a violar será a la primera que pase cuando le dé por hacer esto» Salida inminente de prisión del 'violador de la Verneda' pese a su alto riesgo de reincidir tras cumplir 20 años de condena por 17 agresiones sexuales. / EFE La abogada de las víctimas del 'violador de la Verneda', que saldrá de prisión este jueves pese a no estar rehabilitado, cree que el agresor tiene derecho a quedar en libertad tras cumplir su condena y cuestiona la labor de las prisiones en la reinserción de este tipo de presos EFE Miércoles, 2 mayo 2018, 19:05

La abogada de las víctimas del 'violador de la Verneda', que quedará libre tras 20 años en prisión pese a su alto riesgo de reincidencia, ha advertido de que todos los violadores múltiples excarcelados en Cataluña no estaban rehabilitados, por lo que ha cuestionado la labor de las prisiones.

La abogada María José Varela ha indicado que las víctimas del 'violador de la Verneda', Gregorio Cano, no afrontan ahora un «riesgo especial», sino el mismo que cualquier otra mujer, aunque ven su excarcelación con «desazón» e «inquietud», ya que están reviviendo un proceso del que no quieren «ni oír hablar».

Gregorio Cano saldrá este jueves de la prisión catalana en la que ha cumplido los 20 años de prisión que la ley prevé como máximo, de los 167 que se le impusieron por las 17 agresiones sexuales de las que se confesó autor, cometidas entre febrero de 1997 y mayo de 1998 en portales y edificios despoblados de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Montcada i Reixac (Barcelona).

La Fiscalía ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que efectúen una vigilancia «no invasiva» del violador múltiple, siguiendo el protocolo previsto para el control de los antiguos presos considerados como peligrosos, tras recibir informes penitenciarios que alertan de que Cano no está rehabilitado y de que su riesgo de reincidencia es elevado.

Varela, que ejerció la acusación particular en nombre de la mayoría de víctimas de este violador múltiple, ha indicado que el agresor sexual tiene derecho a quedar en libertad, al cumplir los 20 años de cárcel, el máximo que se podía cumplir en España, y ha cuestionado la labor de las prisiones en la reinserción de este tipo de presos. «¿Qué están haciendo en las cárceles?», se ha preguntado la abogada, que ha recordado que todos los violadores múltiples excarcelados en Cataluña al cumplir su condena no estaban rehabilitados.

«O no se está haciendo bien (el proceso de rehabilitación) o no tienen posibilidad (de rehabilitarse). Pero si una persona cumple condena, ¿qué vamos a hacer con ella?», ha indicado la abogada, que ha enfatizado que Cano no puede ser sometido a libertad vigilada porque fue condenado antes de la reforma del Código Penal de 2015.

Según la abogada, las víctimas de este violador, que abordaba a mujeres en los portales de su casa y las agredía sexualmente amenazándolas con una navaja, no sufren ahora «un riesgo especial», sino el de «cualquier mujer». «Es difícil que este hombre vaya a buscarlas a ellas, si vuelve a violar será a la primera que pase cuando a él le dé por hacer este tipo de conductas», ha apuntado la abogada.

Además, ha indicado que las víctimas de Cano, al saber que quedará en libertad, han sufrido «desazón» e «inquietud», ya que lo han «revivido todo». «Han rehecho su vida como han podido, unas con más carga, otras lo han podido llevar mejor, pero ahora no quieren ni oír hablar de este tema. Incluso yo me comunico con algunas de ellas a través de sus familiares porque no quieren ni hablar del tema», ha subrayado.

Con una trayectoria profesional de más de 40 años especializada en casos de violaciones, Varela ha lamentado la sentencia a 'La Manada', en la que un tribunal de Navarra condenó por abuso, pero no por agresión sexual, a los cinco hombres que violaron a una joven de 18 años en un portal durante los Sanfermines de 2016, y ha indicado que los jueces necesitan formación en discriminación de género.

«Los jueces, tengan la ideología que tengan, salen de la carrera judicial formados para respetar los derechos del imputado, porque tienen claro que es la base de un estado de derecho. En relación con la no discriminación por razón de sexo no salen formados. Solución: hacer una formación específica en género, como Francia o Costa Rica, con un éxito importante», ha indicado.