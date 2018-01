«Que vuelva la 'mili': si aguantan 4 días de Festival de Rock podrán con 3 meses de servicio» BLOG «El presidente de Francia quiere instaurar una 'mili' de un mes. Me parece poco. Mejor que sean tres para todos y todas», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Lunes, 29 enero 2018, 12:31

Buenas, soy Emilio Calatayud. Monsieur Macron, presidente de Francia, va a sacar adelante dos iniciativas que estaban en este blog mucho antes de que él llegase al poder: impedir que los adolescentes lleven móvil al instituto hasta que no cumplan los 15 años y recuperar la ‘mili’. Lo cual nos lleva a pensar que el señor Macron lee este blog, ja, ja, ja.

Ahora vamos al lío. De lo de los móviles ya hablamos, así que veamos de nuevo lo de la ‘mili’. El presidente galo quiere que sea de un mes. Me parece poco. Como mínimo deben ser tres y para todos y todas. Si nuestros jóvenes son capaces de aguantar festivales de rock que duran cuatro días (o más) ‘mal comiendo’, ‘mal bebiendo’, ‘mal lavándose’ y ‘mal durmiendo’, podrán con una ‘mili’ de tres meses. En la ‘mili’ no se come mal, solo se bebe alcohol cuando estás de permiso y tienes que ir limpio. Es verdad que, como en los festivales de rock, se duerme poco, pero es porque hay que madrugar, no por trasnochar.

