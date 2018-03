«He vuelto a sentir el terror»: la desgarradora carta de un funcionario de la cárcel donde está Ana Julia El autor de la carta cuenta que tiene dos hijos de la misma edad que el pequeño Gabriel IDEAL.ES Sábado, 24 marzo 2018, 14:06

Escribe un funcionario de la cárcel de Acebuche, en Almería, donde se encuentra arrestada Ana Julia Quezada, autora confesa del asesinato del pequeño Gabriel Cruz: «He vuelto a sentir el terror y a tumbarme boca abajo en la cama para llorar... llorar yo solo. He conocido al Rafita, a Pakito, a De Juana Chaos, a Txapote. He conocido a violadores de sus propios padres, violadores de sus propios hijos».

El trabajador de la prisión habla así en una carta que él mismo ha remitido al programa 'Espejo Público' de Antena 3. Explica que ha pasado por cinco centros penitenciarios diferentes en los que ha tenido que lidiar con los asesinos y terroristas que ha mencionado. Pero nada le ha impresionado más que esto.

El autor de la carta cuenta que tiene dos hijos de la misma edad que el pequeño Gabriel.

“La primera mañana que entré a trabajar, tras el ingreso de Ana Julia, me costó ponerme el uniforme. Quizás lo que más miedo me daba, lo que más odio me despertaba era la certeza de saber que a ella no le va a pasar nada. Si tuviera que defenderla no dudaría ni un solo segundo en poner mi vida en peligro para salvarla. Quizás esa sea la diferencia entre ella y yo”, añade.