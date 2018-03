«He vuelto a ver al primer niño al que condené a aprender a leer, y me ha dado un mensaje...» BLOG «He juzgado a tantos niños que tengo un pasado muy largo. Y ese pasado me alcanza de vez en cuando», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Jueves, 8 marzo 2018, 02:31

Buenas, soy Emilio Calatayud. He juzgado a tantos niños que tengo un pasado muy largo. Y ese pasado me alcanza de vez en cuando. Y siempre es una satisfacción para mí. Hace nada, me he vuelto a encontrar con el primer niño que condené a leer y escribir. Ya va para los cuarenta y tiene hijos. Me ha comentado una cosa que me ha emocionado: “Don Emilio, muchos recuerdos de parte de mi madre”. Es una frase sencilla, pero que me ha llegado. La madre de este hombre, porque ya es un hombre, no ha olvidado que la justicia de Menores le dio una oportunidad a su hijo. Y su hijo la aprovechó.

