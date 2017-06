Vivir sobre un volcán El magma bulle a solo 4 kilómetros de profundidad en los Campos Flegre0s, cerca de Nápoles. Diversos estudios muestran que podría activarse, pero vecinos y turistas no parecen preocupados DARÍO MENOR Martes, 27 junio 2017, 01:59

Serguéi se pasea con gesto feliz y satisfecho mientras se deleita con la salchicha que está comiendo. «¡Es la mejor de toda mi vida, deliciosa!», cuenta emocionado. «Si llega usted a venir antes le invitamos a tomar una». Su esposa la ha cocinado con un método la mar de original: la envuelve en papel de aluminio y luego, ayudándose de un palo, arrima el paquete a las nubes de vapor que emiten las fumarolas de la Sulfatara de Pozzuoli, el cráter más evidente del volcán de los Campos Flegreos, situado a unos 10 kilómetros del centro de Nápoles. Tiene que hacerlo con sumo cuidado para no achicharrarse las manos o la cara, ya que los humos salen a unos 160 grados centígrados. Los pies, como todos aquí, los tiene ya bien calentitos, pues el suelo abrasa. «A los niños les está encantado esto. Y las salchichas ni te digo», asegura este turista ruso que pasa junto a su familia las vacaciones en el sur de Italia. Dice no estar preocupado porque Protección Civil declarase en diciembre de 2012 la alarma amarilla en esta zona debido a que el volcán ha dado algunas señales de que podría estar despertándose.

«Este hombre es un inconsciente. ¿Cómo se le ocurre cocinar las salchichas en los vapores de las fumarolas y además dárselas a sus hijos?», dice observando la escena mientras niega con la cabeza Stefano Caliro, experto en geoquímica del Observatorio Vesubiano, organismo que depende del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia y que se encarga de controlar los Campos Flegreos. «Es un gas que contiene arsénico. Menos mal que, como todos los venenos, hay que tomar bastante cantidad para que tenga efecto en el cuerpo». Además de la falta de conocimiento sobre la composición de los vapores que salen de la tierra, a Serguéi el delirio propio del turista también le ha nublado el sentido común, pues el fuerte olor a huevos podridos que se nota desde varios kilómetros de distancia es una señal de las emisiones de azufre que aquí se dan. Si queda alguna duda no hay más que echar un vistazo al color amarillento y anaranjado de las rocas que se encuentran junto a las bocas de las fumarolas.

Las ‘salchichas al vapor volcánico’ no son la única especialidad culinaria de la Sulfatara. «El sábado viene un grupo que va a probar la cocina geotérmica», explica Ugo Pisano, responsable del camping instalado dentro del mismo cráter volcánico de los Campos Flegreos donde está la Sulfatara. «Se coge un recipiente de aluminio, se mete dentro pescado fresco del Golfo de Nápoles, luego se cierra todo de forma hermética y se entierra alrededor de medio metro. Con el calor que tiene aquí la tierra, a los 15 ó 20 minutos el pescado ya se ha hecho. Tiene un sabor único, es algo tan particular como este lugar». Pisano se echa a reír cuando se le pregunta si él o los turistas que vienen de vacaciones están preocupados por el riesgo volcánico. «Llevamos 50 años con la misma historia. Yo no tengo ningún problema para dormir. Los de aquí ya sabemos cuándo el volcán respira. Incluso echamos de menos algún terremoto, pues últimamente está todo demasiado tranquilo», explica desafiante el director del camping en la caseta de recepción, en cuya mesa hay folletos para visitar el otro volcán de Nápoles, el Vesubio.

Una explosión brutal

El responsable de la destrucción de Pompeya y Herculano en el año 79 después de Cristo resulta mucho más reconocible por su clásica forma cónica, mientras que los Campos Flegreos pasan desapercibidos porque su explosión mayor (registrada hace 39.000 años) fue tan violenta que toda la estructura colapsó y quedó con una forma de caldera de unos 12 kilómetros de diámetro y en parte cubierta por el mar. «En Pozzuoli la gente hasta hace poco no tenía mucha conciencia de que vivía sobre un volcán, porque no se ve claramente», explica la vulcanóloga Lucia Pappalardo. «Un amigo mío tiene una aseguradora que dio cobertura para erupciones volcánicas a un supermercado de Pozzuoli. Me lo contó diciendo que aquí no habría problema porque el Vesubio está lejos. Cuando le detallé la realidad de los Campos Flegreos se quedó helado», relata Caliro.

Estos dos científicos forman parte del equipo que se encarga de controlar los datos que se recogen continuamente en los volcanes de la zona para verificar si hay peligro de que alguno entre en erupción. Ambos viven a poca distancia (Pappalardo incluso tiene su casa en las faldas del Vesubio) y dicen tener confianza absoluta en el sistema de monitoreo, que es capaz de percibir que va a producirse una catástrofe y brindar el tiempo suficiente para que se lleve a cabo la evacuación de la población. Experto en geoquímica, Caliro es precisamente uno de los encargados de recoger las muestras de gases, cuyo cambio reciente ha provocado la preocupación por lo que pueda ocurrir en los Campos Flegreos. Ya van ocho estudios publicados en revistas científicas en los últimos cinco años que especulan con posibles escenarios catastróficos partiendo del análisis de la temperatura y la composición de los gases que emanan de la Sulfatara y del lento levantamiento del suelo de la zona. Este último es un fenómeno que lleva siglos produciéndose con períodos sucesivos de hundimiento. «Hay un riesgo, pero podemos controlar la situación. A diferencia de los terremotos, con los volcanes tenemos más señales de que van a entrar en erupción», trata de tranquilizar Caliro.

Los vecinos de Pozzuoli oscilan entre la fe y la resignación a la hora de justificarse a sí mismos por qué viven encima de un volcán. «Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si la cosa se pusiera fea», reconoce Stefania Coppola, que trabaja en una tiendecita que vende alimentos y productos típicos para los turistas. «Ni siquiera Dios sabe qué puede pasar. Estamos acostumbrados a vivir con esto y, además, tenemos confianza en las autoridades. Si tienen que evacuarnos, seguro que Protección Civil sabe cómo hacerlo de la mejor manera posible». La confianza de esta señora y de otros vecinos parece cegarles ante la realidad de las infraestructuras de la zona de Nápoles, un área de gran población y con carreteras con capacidad insuficiente para todos los automóviles. Los atascos son habituales cualquier día, por lo que da miedo pensar qué ocurriría si todo el mundo echara a correr al mismo tiempo.

«La gente pensará que estamos locos por vivir encima de un volcán, pero ¿sabe cuánto cuestan aquí las casas? Llevo meses buscándole un piso a mi hija y no encuentro nada por debajo de los 400.000 euros», confiesa Franco Alberto Di Simone, director de Protección Civil de Pozzuoli. Situado en el centro del volcán de los Campos Flegreos, este municipio cuenta con un plan de evacuación actualizado. El problema es que en caso de erupción, a quien le tocaría coordinar las operaciones es al Gobierno regional de Campania, que aún no ha aprobado su protocolo de emergencia. Di Simone insiste en que los últimos estudios sobre el volcán no han hecho más que meter miedo, lo que no es bueno para su ciudad. «Ahuyentan a los inversores. Aquí el mayor problema que tenemos no es volcánico, sino económico. Los científicos nos dicen que estemos tranquilos, así que debemos aplicar la resiliencia para adaptarnos a nuestro entorno. Total, los volcanes se mueven por tiempos geológicos y los nuestros son tiempos de hombres».

El mensaje de que ‘aquí no va a pasar nada’ ha calado en las calles de Pozzuoli, donde nadie parece estar preocupado. Las terrazas de los bares están llenas de gente tomando el aperitivo y en el parque los jubilados pasan la tarde jugando a las cartas mientras a su alrededor se arremolina una nube de curiosos. Los únicos gritos vienen cuando uno de los vejetes recrimina a otro por un lance del juego.