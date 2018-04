La 'friki' de la familia real británica: 10.000 objetos coleccionados en 40 años Lo malo es que en su casa del norte de Londres no cabe ni un dedal de porcelana con la cara de un 'royal' más INÉS GALLASTEGUI Martes, 1 mayo 2018, 00:29

Bebé en abril y boda en mayo. ¿Qué más se puede pedir? Margaret Tyler, 40 de sus 74 años coleccionando objetos relacionados con la familia real británica, no cabe en sí de gozo. Lo malo es que en su casa del norte de Londres no cabe ni un dedal de porcelana con la cara de un 'royal' más.

Jubilada de su empleo en una organización benéfica, comenzó a reunir souvenirs cuando Carlos aún era un pipiolo casadero y ahora tiene más de 10.000 piezas de lo más variado, entre juegos de té, carteles, recortes de prensa, libros, cuadros y corgis de cabeza bamboleante.

Al principio exhibía sus tesoros en la llamada 'Habitación Real', pero cuando sus cuatro hijos se independizaron la colección tomó la casa entera. Su hogar es un 'bed and breakfast' temático para superfans de los Windsor, aunque hay quien llama a su puerta creyendo que se trata de un museo.

«No fumo, no bebo, no tengo coche ni vacaciones. Me concentro en la familia real», se justifica Tyler, que ahora se afana por hacer sitio en sus estanterías al pequeño Luis y la bella Meghan.