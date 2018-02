«¡Viva los 'jubilaos' y su sensato mensaje!: hijos y nietos, espabilad, que no vamos a estar siempre aquí» BLOG «Nunca se deja de aprender de los mayores», reflexiona el juez EMILIO CALATAYUD Lunes, 26 febrero 2018, 01:52

Buenas, soy Emilio Calatayud. ¡Viva los ‘jubilaos’! ¡Con un par! Debemos ser uno de los pocos países del mundo -por no decir el único- en el que las revoluciones las hacen los mayores y no los jóvenes. Después de echarse a las espaldas la crisis y a sus familias, los ‘jubilaos’ han salido a la calle para pedir pensiones dignas y lanzar un mensaje cargado de sensatez a sus ‘herederos’: “Hijos y nietos, espabilad, que nosotros no vamos a estar aquí siempre”.

Lo digo cada vez que puedo: nuestros hijos van a vivir peor que nosotros y todavía no se han enterado. Seguramente, la culpa es nuestra por sobreprotegerlos, pero ahora han venido los abuelos a exigirles que se pongan las pilas, los niños tienen que tomar tierra y se van a ‘jartar’ de comer tierra.

