De este villancico no te escapas, y además te gustará

En las Navidades se miran las luces, se observan los escaparates pero, hoy en día, ¿a qué suena la Navidad? Parece como si los villancicos hubiesen desaparecido y sólo se quedasen restringidos como el sonido de fondo de los comercios. Que fue de aquellos niños que pedían el aguinaldo mientras cantaban "los peces en el río". ¿Cómo recuperarlos de nuevo? Se le ha ocurrido, como no, a unos creativos de publicidad, a los de la agencia de publicidad Shackelton. Ya que no pueden meterse en nuestras casas a poner la música navideña lo harán en un sitio en el que no hay escapatoria: la música de espera de el teléfono. Van a ver y escuchar cómo han decidido amenizar en esta empresa las interminables esperas telefónicas que acaban desesperando a cualquiera... a golpe de villancicos, pero son especiales... interpretados por una orquesta en vivo y en directo... y antes de cantar te los dedica.