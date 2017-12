El vídeo viral del chico que paga caro hacer el tonto en el Metro 00:05 A causa de su estado de ebriedad, no sintió ningún dolor en aquel momento. Agrega, no obstante, que al día siguiente "apenas podía caminar" IDEAL.ES Sábado, 23 diciembre 2017, 09:33

Este vídeo protagaonizado por un joven británico vestido con ropa de fútbol que se desliza por la rampa de las escaleras mecánicas en la céntrica estación de metro de London Bridge se ha vuelto viral en las redes sociales.

El protagonista es Freddie Andrews, de 22 años de edad. En las imágenes se ve cómo Andrews salta entre las dos escaleras mecánicas y empieza a alcanzar una gran velocidad en su bajada, pero impacta con sus partes privadas contra un botón de parada de emergencia que hay en medio de la rampa.

Luego además choca con su trasero contra una señal metálica que le hace saltar por los aires y caer sobre la escalera de subida cerca de otro pasajero.

Según recoge el diario The London Evening Standard, Andrews se arrepintió instantáneamente cuando empezó a deslizarse, pero ya era tarde para que pudiera parar. "Estaba muy borracho, había bebido unas 10 pintas [casi unos 5 litros]. No había gente en la escalera mecánica y pensé: '¿por qué no?", contó al citado medio el chico.

"Fue más rápido de lo que pensé que iba a ser, pero ya estaba resbalando y no pude detenerme. No tuve otra opción", lamenta y añade que a causa de su estado de ebriedad, no sintió ningún dolor en aquel momento. Agrega, no obstante, que al día siguiente "apenas podía caminar". "Mi familia piensa que fui un idiota. Pero ahora que ya ha pasado, piensan que es realmente divertido", concluye.