El vídeo de las 41 millones de reproducciones: un niño con síndrome de Down logra hablar gracias a su hermana 03:04 "Esta es su manera de llegar a él. Es una prueba de que la musicoterapia funciona. Bo tiene 25 meses y un vocabulario de 12 palabras" IDEAL.ES Viernes, 19 enero 2018, 10:19

Amanda Bowman Gray, de Utah (EEUU) ha subido a su página de Facebook un video con el que pretendía demostrar los efectos positivos de la musicoterapia. El vídeo se convirtió viral en menos de media hora y ya alcanza los 41 millones de reproducciones.

Los protagonistas del video son sus dos hijos. En él se ve a la mayor, Lydia, cantándole al pequeño Bo, que tiene Síndrome de Down, la canción ‘You are my sunshine’.

El video ha enternecido a las redes, por ello consiguió 30 millones de reproducciones en tan solo 48 horas, y ya va por los 41 millones. Además del vídeo el post de Facebook tiene un bonito mensaje que Amanda ha querido compartir con todos: “Mi hija Lydia estaba cuidando a Bo mientras yo estaba en la ducha. Salió esto. Si ella no tuviera una guitarra, no sé si sabría cómo cuidarlo. Esta es su manera de llegar a él. Es una prueba de que la musicoterapia funciona. Bo tiene 25 meses y un vocabulario de 12 palabras. Cada palabra que ha aprendido ha sido a través de la música y el canto”.