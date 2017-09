«Vete a estudiar a Madrid, te pago la carrera y el piso» «¿Y quién me guisa y limpia?» BLOG «Mientras espero a que me cobren en la caja del súper, dos mujeres que están en la cola conversan sobre sus hijos...», cuenta el juez de menores EMILIO CALATAYUD Domingo, 17 septiembre 2017, 10:36

Buenas, soy Emilio Calatayud. Mientras espero a que me cobren en la caja del súper, dos mujeres que están en la cola conversan sobre sus hijos. “Le he dicho que se vaya a Madrid a estudiar, que, por mí, encantada. Su padre, para acabar de animarlo porque el niño dudaba, le ha soltado: te pago la carrera y el piso. Y va él y pregunta: “¿Y quién me guisa y limpia? Total, que no se va”.

