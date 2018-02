Lo venden todo para comprar un barco y se hunde dos días después con sus cosas El sueño de esta pareja era vivir sus vidas en el mar, pero apenas pudieron disfrutarlo IDEAL.ES Domingo, 11 febrero 2018, 11:18

En apenas dos días, la la aventura de sus vidas, se vino abajo para esta pareja, porque el barco de sus sueños golpeó algo en el agua y volcó, dejándoles sin nada, excepto el perro, un poco de dinero en efectivo y sus tarjetas de seguridad social a flote, al alcance de la mano, informa Daily Mail. "Vendí todo lo que tenía", explicó Tanner al Tampa Bay Times, "y lo perdí todo en cuestión de 20 minutos".

Tanner, Nikki y su perro, llamado Remy, zarparon el martes para conquistar los siete mares. O eso pensaban. Las cosas fueron bien hasta que Tanner y Nikki llegaron a John's Pass, donde planeaban atracar para pasar la noche. Tan solo 15 minutos antes de las nueve de la noche, comenzaron a tener dificultades para navegar por el canal hasta que, finalmente, su barco chocó contra algo en el agua tan abruptamente que Walsh casi sale volando de la cubierta. Tanner se dio cuenta de que la quilla había sido arrancada de la base del bote.

A Nikki le temblaban las manos y tartamudeó mientras hablaba con un representante de Sea Tow, expertos en navegación. "Sé que probablemente sonaba como una persona loca para ellos", señala Walsh. "Dijeron que llegarían en 40 minutos. Pensé que era mucho tiempo tiempo para pasarlo aquí", en el agua. Estaba oscuro y la niebla había llegado a las aguas inexploradas de Tanner y Nikki, y el barco se inundaba cada vez más. "Me quedé allí asombrada. Perdí todo lo que poseía. Veía mis cosas flotando y no las podía alcanzar”, explicaba. Cuando Sea Tow llegó, su barco ya estaba casi sumergido. La pareja y Remy no tuvieron más remedio que saltar por la borda. Ahora, se enfrentan a una deuda 10.000 dólares (unos 8.000 euros) por sacar el bote del agua, sin dinero ni seguro.

La pareja pagó 5.000 dólares (unos 4.000 euros) por el bote y gastó otros 5.000 dólares para prepararlo para su aventura.

Ahora, con solo 90 dólares, la pareja no está segura de qué hará exactamente ni a dónde irán