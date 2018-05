El último aviso de la Guardia Civil sobre tu coche: te pueden multar con 120€

Conducir implica asumir una serie de reglas que todos los conductores deben cumplir. No en vano, en la carretera no estamos solos y si nuestro comportamiento es inadecuado no solo podremos provocar un accidente sino que en el mejor de los casos lo menos que nos sucederá es que la Guardia Civil nos acabe multando. Y se puede multar por casi todo.

De hecho, los neumáticos, que suelen ser los grandes olvidados por los conductores, también conllevan sanciones si están en mal estado. Teniendo en cuenta que un neumático común tiene una vida media entre los 2 y los 5 años dependiendo del uso, su dibujo ha de estar en un nivel óptimo. No solo por evitar una multa sino por evitar un accidente.

Si el dibujo es inferior a 1,6 milímetros la Guardia Civil debe sancionar al vehículo que calce esas ruedas. Porque se estima que con ese dibujo se corre peligro a la hora de circular y quienes lo hacen con nosotros, también se exponen a un posible accidente. La multa por llevarlos a unos milímetros inferiores a 1,6 es de 200 euros.

Pero no solo eso, si llevamos neumáticos nuevos pero no son los que debería llevar nuestro coche, o lo que es lo mismo, no están homologados, podemos ser multados con una sanción de entre 90 y 120 euros. Para homologarlos, si el vehículo lo hemos comprado de segunda mano, deberemos pasar por una gestoría o hacerlo nosotros mismos por un precio aproximado de 100 euros.