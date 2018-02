«Trump es el mayor mentiroso del mundo» Michael Wolff (1953), autor del libro 'Fuego y furia'. / ALBERTO FERRERAS Michael Wolff es el periodista que con su libro 'Fuego y furia' ha puesto en jaque al presidente, al que define como «un niño» que solo busca la fama ÁLVARO SOTO Sábado, 24 febrero 2018, 02:58

Puede que para reflejar una presidencia tan heterodoxa como la de Donald Trump hiciera falta un libro tan polémico como 'Fuego y furia'. Su autor, Michael Wolff, de 64 años, es un viejo zorro del periodismo que se metió en los resquicios de la Casa Blanca y consiguió que decenas de fuentes le hablaran de Trump, casi siempre de forma negativa. 'Fuego y furia' llega ahora a España de la mano de la editorial Península.

- Trump intentó paralizar la publicación de su libro.

- Es muy típico de Donald Trump haber intentado frenar la publicación del libro, pero no existe ninguna circunstancia en la faz de la tierra que permita al presidente de los Estados Unidos hacer algo así. También ha amenazado con denunciarme por difamación y por intromisión en la intimidad, pero eso tampoco puede ocurrir, así que lo único que ha logrado ha sido ayudarme a vender muchísimos libros.

- Así que usted se siente agradecido a Trump.

- Le estoy profundamente agradecido.

- Cuando en Estados Unidos se publicó 'Fuego y furia' la Casa Blanca dijo que era una sarta de mentiras y que usted se había inventado muchas declaraciones. ¿Qué pensó entonces?

- Yo creo que Trump es el mentiroso más grande del mundo y diciendo que mi libro estaba lleno de mentiras me ayudaba a confirmar esa idea.

- ¿Cuántas veces en su vida ha hablado con Donald Trump?

-He hablado con él unas tres horas, cara a cara, a lo largo de la campaña, en el periodo de transición y ya en la Casa Blanca.

- Y en esas tres horas, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de él?

-Lo más alarmante fue su incoherencia, lo que se repetía, el hecho de que un pensamiento no tuviese nexo con otro, que se sintiera herido con cualquier cosa. Cada vez que hablaba con él tenía la sensación de que algo iba profundamente mal. Pero me decía: 'Igual soy yo'. Pero no, no era yo.

- ¿Y en qué momento se rompió su relación con él?

- Cuando se publicó el libro.

- ¿Le llamó a usted para decirle: '¡Cómo se te ha ocurrido publicar esto!'?

- No, no me llamó. De hecho, pienso que hasta que salió el libro, él pensaba que yo le iba a hacer un retrato positivo, pero estoy seguro de que antes tampoco me había hecho mucho caso.

Objetivo del #MeToo

- Las últimas noticias sobre Trump es que su abogado ha confirmado que pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo una relación cuando ya estaba casado por Melania, por su silencio, y que mantuvo otro 'affaire' con la exconejita de Playboy Karen McDougal. ¿Va a ser el sexo lo que acabe con la presidencia de Trump?

- Durante la campaña, eso es lo que todo el mundo pensaba, sobre todo tras la aparición de la cinta en la que decía que él, por ser famoso, podía «agarrar por el coño» a las mujeres. Y es imposible y extraordinario explicar cómo pudo sobrevivir a aquello y cómo no ha caído ya Trump por eso, dado que ha sido un hombre cuya mayor ambición en la vida ha sido perseguir a las mujeres en concursos de belleza, agencias de modelos... Lo que hoy en día llamaríamos acoso sexual. Pero ahora Steve Bannon (principal asesor de Trump hasta el pasado mes de agosto) cree que el objetivo final del #MeToo es Trump y el movimiento no se sentirá satisfecho hasta que derribe al presidente.

- En España no se entiende que un candidato que dice eso de las mujeres pueda ser votado por la América profunda y religiosa.

- Tampoco nosotros lo entendemos. La única explicación que se me ocurre es que durante una generación la gente se ha sentido desilusionada con la política y con los políticos y esta vez tenían la oportunidad de votar a la contra, así que literalmente votaron a una persona que no se parece en nada, ni por temperamento, ni por carrera, ni por imagen, ni por conocimiento, a un político tradicional. Así que 'agarrarles por el coño' se convirtió de alguna forma en 'que le den al 'establishment'.

- Un tiroteo en Florida ha acabado con la vida de 17 personas. ¿Pueden estar tranquilos los defensores de las armas con este presidente?

-Absolutamente. Pueden dormir muy tranquilos. Por nada en el mundo Trump va a favorecer el control de armas.

- ¿Cree que el matrimonio entre Trump y Melania es de conveniencia?

-Creo que entre ellos existe un 'acuerdo' que hasta la llegada a la Casa Blanca ha funcionado. Es su 'mujer trofeo' y él está muy orgulloso de eso. Pero al mismo tiempo, según ese acuerdo, no tienen que pasar mucho tiempo juntos, algo que te puedes permitir cuando tienes muchas propiedades inmobiliarias. Esto ha funcionado bien para ambos, pero ya no funciona tan bien en la Casa Blanca porque es bastante pequeña (risas).

- ¿Es verdad que Melania rompió a llorar cuando, en la noche electoral, se confirmó que su marido ganaba las elecciones?

- Es así. Durante toda la campaña le preocupaba mucho que Trump pudiera ganar, pero él le garantizaba que no había ninguna posibilidad para que eso ocurriera. Pero de pronto, ocurrió, y todo se derrumbó. Para ella, lo más importante es pasar tiempo con el hijo de ambos, Barron, y eso iba a cambiar. Además, aparecieron muchas historias sobre Melania que la herían profundamente. Ella no quiere ser la mujer del día a día de Trump, no quiere ser la primera dama porque ese no es el acuerdo que tenían.

- Parece que la hija predilecta de Trump, Ivanka, y su marido, Jared Kushner, son las cabezas pensantes de la Casa Blanca.

- Los hijos de Trump son muy tolerantes con su padre, pero aportan poco. La propia Ivanka no está mejor preparada que Trump. En su trayectoria no hay nada que sugiera que pueda ser la consejera de un presidente. Lo mismo sucede con Kushner. Es absurdo. Respecto a que desarrollen sus propias carreras políticas, no es fácil decir algo porque pueden tener problemas con la justicia, pero ¿quién sabe?

La cuestión rusa

- ¿Tiene Putin información realmente comprometedora sobre Trump?

- No lo sé. Lo que sí creo es que muchas personas de su entorno y él mismo han hecho cosas realmente imbéciles en su relación con Rusia. Tienen una lista de cargos enormes. Habiendo dicho esto, una teoría es que el fiscal Bob Mueller, que investiga sus vínculos con Rusia, puede tener difícil demostrar que hubo una conspiración. Ellos son demasiado estúpidos como para tener una estrategia.

- ¿Cuáles son los puntos débiles de Trump?

- Todos. Es el presidente de los Estados Unidos y no sabe leer, o por lo menos, se niega a hacerlo, no escucha a la gente, no sabe nada de nada. Francamente, es tonto.

- Pero para llegar a ser presidente de Estados Unidos, algo tendrá que tener...

- Eso es lo que todo el mundo suponía y cuando llegó a la Casa Blanca, muchas personas se fueron a trabajar con él pensando eso. Pero pasado el tiempo, todos han llegado a la conclusión de que no estaba capacitado. Lo único que hace bien Trump es intentar siempre ser el centro de atención.

- Él ha escrito de sí mismo que es un genio y media humanidad piensa que está loco...

- Está loco, sin duda. Y desde luego, no es un genio. Literalmente, es estúpido. No sabe nada.

- ¿Cumplirá los cuatro años de mandato, tendrá incluso dos mandatos o puede haber un 'impeachment' en cualquier momento?

- Yo creo que hay un 33% de posibilidades de que le imputen, un 33% de posibilidades de que dimita bajo la sombra de la vigesimoquinta enmienda, que puede declarar incapacitado a un presidente, y un 33% de que 'cojee' hasta el final de su mandato. Pero hay un 0% de posibilidades de que consiga otro mandato y un 0% de que decida presentarse.

- ¿Por qué no quiere presentarse a la reelección?

- Él comprende que ya ha ganado, así que ¿por qué arriesgar? Cuando yo le pregunté sobre sus metas, me dijo que su objetivo era convertirse en el hombre más famoso del mundo y, desde luego, eso lo ha logrado.

- ¿Es un niño?

- Sí, es la descripción que todos hacen de él. Solo busca la gratificación inmediata.