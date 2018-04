«Tengo una trucha a pedales de ocho metros», el sospechoso mensaje que se ha hecho viral La historia, publicada en el perfil de Twitter de una artista de efectos visuales, ha causado sensación en la red IDEAL.ES Miércoles, 11 abril 2018, 09:24

Carolina Jiménez es una exitosa creadora de efectos visuales española, cuyo nombre ha figurado en los títulos de crédito de grandes producciones de Hollywood, como Alicia a través del espejo (Tim Burton), Prometheus (Ridley Scott) o El hombre de acero (Zack Snyder). Además, esta joven artista es divulgadora científica, por lo que las redes sociales son para ella una herramienta esencial.

Y ha sido en las redes, precisamente, donde Carolina ha publicado el curioso mensaje que le ha enviado un desconocido y cuyo contenido parecía, en una primera impresión, una imagen obscena.

«Recibo un mensaje por privado con una imagen adjunta oculta de un desconocido que dice «Hola Carolina. Me llamo Oscar y tengo una trucha a pedales de ocho metros.» Estando como está el mundo me temí lo peor. No sé por qué decidí abrir la foto en vez de borrarlo todo.», dice Carolina en su perfil de Twitter.

«Y resulta que sí. Que el tal Óscar tiene una trucha a pedales de ocho metros. Y por algún extraño motivo ha sentido el impulso de compartir esa información conmigo.», añade mostrando la fotografía oculta del mensaje recibido.

En ella podemos contemplar, en efecto, una trucha a pedales de ocho metros, que el propio Óscar ha construido con sus propias manos. Carolina, atraída por la historia de este seguidor, comparte en la red social distintas fotografías en las que muestra a Óscar construyendo su obra, en medio de una multitud de mofas sobre el asunto, y pide que algún medio de comunicación le haga un merecido reportaje.

Una historia que se ha hecho viral en Twitter hasta tal punto que un periodista se ha puesto en contacto con Carolina para que le facilite el contacto de Óscar, decidido a hacer un reportaje sobre su peculiar trucha a pedales de ocho metros.