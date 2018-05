La triste historia de un hombre de 85 años que se ofrece en adopción para no morir sólo Una nota llamó poderosamente la atención de una mujer y desde entonces la historia se ha hecho viral IDEAL.ES Viernes, 4 mayo 2018, 09:02

Lean esta nota colgada en la parada de bus: «Un anciano solitario de unos 80 años. De cuerpo fuerte. Puede comprar, cocinar y cuidar de sí mismo. No padece enfermedades crónicas. Me retiré de un instituto de investigación científica en Tianjin, con una pensión mensual de 6.000 RMB ($ 950) al mes. No voy a ir a un asilo de ancianos. Mi esperanza es que una persona o familia de buen corazón me adopte, me alimente hasta la vejez y entierre mi cuerpo cuando muera».

La escribió Zicheng, un anciano de más de 80 años, que también la colocó en el escaparate de una tienda. Una mujer lo vio, lo fotografió y subió la imagen a su página de Facebook, acompañándola con el siguiente mensaje: «Espero que la gente afectuosa pueda ayudar».

Durante el mes de febrero, Zicheng comenzó a llamar Beijing Love Delivery Hotline, un especie de línea de la esperanza, cuyos trabajadores escuchaban, un par de veces a la semana, lo que decía.

Según 'The Washington Post', las llamadas finalizaron al llegar el mes de marzo. El hombre había fallecido.