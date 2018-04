Uno de cada tres contribuyentes no marca ni la equis social ni la de la Iglesia Varios contribuyentes acuden a Hacienda, en 2017, para hacer su declaración. / RAFA GUTIÉRREZ Atribuyen el fuerte aumento de casillas en blanco en las declaraciones a los efectos indeseados de las nuevas aplicaciones informáticas de Hacienda ALFONSO TORICES Madrid Martes, 3 abril 2018, 19:32

Uno de cada tres contribuyentes ni marca la casilla que permite destinar el 0,7% de su declaración de la Renta a financiar programas sociales de las ONG ni la que permite al Estado entregar un porcentaje idéntico para sostener las actividades de la Iglesia católica. Este porcentaje se disparó el año pasado, cuando pasó del 30% al 33% de los contribuyentes, ya que 608.000 españoles se sumaron de golpe a los que en años anteriores no ponían equis alguna en la declaración, hasta alcanzar la cifra de 6,5 millones de personas.

Este fenómeno coincidió en el tiempo con un hecho inédito en la última década. En 2017 se redujeron de forma sustancial tanto las declaraciones que destinan parte de sus fondos a la Iglesia como las que piden que se entregue el 0,7% de sus ingresos a las 'Actividades de interés social', cuando estas cifras no había parado de crecer en uno y otro caso año tras año. Y algo todavía más curioso, los descensos del número de contribuyentes en 2017 son prácticamente idénticos, del 1,4% en el caso de la Iglesia y del 1,5% en el caso de la casilla social.

Tanto la plataforma de ONG que lanza cada primavera la campaña de la 'X Solidaria' como la Iglesia analizaron estos datos preocupantes para sus respectivos intereses y llegaron a la misma conclusión. Creen que se trata de un efecto indeseado derivado de la puesta en marcha de las nuevas aplicaciones informáticas de Hacienda, que en la campaña pasada de Renta universalizaron la confirmación y presentación de declaraciones por internet de forma simple e inmediata.

Entienden que se han dado dos efectos. El primero, que la mayoría de los 200.000 nuevos contribuyentes, que recibieron borradores con las casillas 105 y 106 (Iglesia y Social) sin marcar, no se percataron de ese dato y los confirmaron con ellas en blanco. Y, en segundo lugar, que otros contribuyentes veteranos, sobre todo a los que les salía a devolver, con la rapidez que permite el sistema (un simple OK), no prestaron atención a si tenían o no marcadas las casillas.

No ven más explicaciones. Han comparado los datos de ambos ejercicios y no hay diferencias significativas de comportamiento por sexo, ni territoriales, ni siquiera ideológicas, pues los descensos en los dos ámbitos de subvención van en paralelo. Además, añaden, si se suma a los 400.000 declarantes que perdieron Iglesia y ONG respecto a 2016 con el número de nuevos contribuyentes salen justo los 600.000 españoles en que aumento el grupo de los que no puso equis alguna en sus declaraciones.

«Cuidado antes de dar al OK»

La plataforma de la 'X Solidaria', en la campaña de concienciación presentada hoy, reitera sus dos mensajes tradicionales. Que se señale la casilla 106 porque el contribuyente ni paga más ni le devuelven menos por ello, pero sí ayuda a 7,3 millones de españoles en situación de pobreza o desamparo; y que quien ya marque la equis de la Iglesia puede hacer lo mismo con la casilla social sin perjudicar a la institución católica, pues ambas aportaciones son independientes (0,7% más 0,7%) y no se restan.

Pero el mensaje principal de este año lo lanzó la presidenta de la plataforma de las ONG de Acción Social. «Por favor, comprueben que tienen marcada la casilla 106 antes de confirmar su declaración, sobre todo si son nuevos declarantes», pidió Estrella Rodríguez .

Fue el ruego que les hizo sobre todo a los contribuyentes que este año van a estrenar el sistema de presentación del IRPF a través de una 'app' del móvil, pensado para los que solo tiene que confirmar el borrador que les remite Hacienda, y en el que ve un aumento del riesgo de declaraciones con las dos equis en blanco. Incluso el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, que apoyó la campaña de la 'X Solidaria', se sumó al llamamiento. «Si le ha salido a devolver, respire hondo y busque la casilla 106 antes de dar al OK», pidió.

Pese al descenso de los contribuyentes que marcan una y otra casillas, tanto la Iglesia como la ONG recibieron más fondos en 2017 a través del IRPF. En concreto, 7 y 14 millones más, respectivamente. La razón es que en ambos casos aumentaron el número de equis de declarantes con rentas de más de 25.000 euros, que son los que más recursos asignan.