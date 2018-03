La impresionante transformación de Banderas: Picasso 'revive' Presentación. Antonio Banderas, frente al cartel de la serie, durante la entrevista en Madrid. / VIRGIA CARRASCO Banderas da vida al pintor universal en 'Genius', de la mano de National Geographic. El personaje que siempre quiso interpretar, el espejo donde siempre se miró MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 23 marzo 2018, 02:35

Cuando los sentimientos abstractos no se pueden explicar con palabras y la fotografía ya basta para reflejar la realidad con un 'clic', solo un grupo de genios pueden continuar adelante el camino que el ser humano inició en las cuevas prehistóricas con las pinturas rupestres. Son los que iluminan al resto de la tribu, aunque sean incomprendidos y rechazados por los demás. Uno de ellos fue Pablo Picasso, que elevó el arte a principios del siglo pasado hasta romper con la pintura tradicional para siempre. No hay vuelta atrás en este viaje después de él. El pintor malagueño siempre fue un espejo en el que mirarse para Antonio Banderas (Málaga, 1960), un paisano al que recurrir como argumento cuando menosprecian su patria chica, el personaje que siempre había deseado interpretar. La oportunidad le ha llegado de la mano del canal National Geographic con la segunda temporada de 'Genius', que está dedicada a Picasso -la primera se centró en el físico alemán Albert Einstein-, y que verá la luz el próximo 26 de abril en nuestro país (esta tarde se preestrenará a nivel mundial en el Teatro Cervantes de Málaga). La ficción será traducida a 43 idiomas y emitida en 172 países.

Ponerse el traje de superhéroe también conlleva una gran responsabilidad, de la que no ha estado exento Antonio Banderas durante el rodaje. Muestra de ello es su ausencia de pelo; ayer se presentó a esta entrevista en el salón del Hotel Palace de Madrid con la cabeza rapada para asemejarse al pintor en sus últimos años de vida. Parece algo cansado, pregunta si lloverá este domingo, día en el que procesiona por Málaga María Santísima de Lágrimas y Favores, su cofradía. Y nos confiesa que el viernes pasado todavía estaba rodando una escena en la que mantenía una fuerte discusión con Dora Maar, musa y amante de Picasso. «Los dos nacimos y nos fuimos de Málaga y nos hicimos famosos. Él más (risas), pero sobre todo coincidimos en los grandes sacrificios y la enorme capacidad de trabajo», explica sin perder su acento andaluz.

- ¿Y qué acento tenía Picasso?

- Te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando estaba haciendo 'Los reyes del mambo' en Los Ángeles, una película dirigida por Arne Glimcher, que además es marchante de arte experto en Picasso, este me dijo que me fuera a cenar con él y con Paloma Picasso (quinta hija del pintor). En un momento de la cena empecé a hablarle a ella en español, porque entonces yo no hablaba mucho inglés, y cerró los ojos mientras le hablaba. Pensaba que se estaba aburriendo, pero en un momento determinado me dijo: «Cierro los ojos porque cuando te escucho veo a mi padre. Mi padre nunca perdió el acento malagueño cuando hablaba en español». Me hubiera encantado interpretarlo con mi acento y me duele no doblarlo, porque no tengo tiempo.

La serie se ha filmado íntegramente en inglés, con el actor californiano Álex Rich en la piel del Picasso más joven. Banderas toma el testigo a los 40 años y ya no lo suelta hasta 1973, la fecha de su muerte. «Ha sido muy duro desde el punto de vista físico. Me recogía un coche a las dos de la madrugada, me metía en maquillaje durante cinco horas para empezar a rodar de ocho de la mañana a ocho de la tarde, todos los días. Hay un momento en el que ya no puedes más. Me dijeron que podía dormir en una silla si quería (risas). Estoy agotado y no sé decirte ni siquiera lo que he hecho. Estoy demasiado pegado al cuadro; utilizando un símil de pintor, necesito alejarme para ver la perspectiva», cuenta.

Desde el principio del proyecto tuvieron claro que lo querían a él para este papel. Tanto los productores, los oscarizados Ron Howard y Brian Grazer, como el director, Kenneth Biller. «Al terminar de rodar la temporada dedicada a Einstein empezamos a barajar muchas figuras para la siguiente. Cuando decidimos que iba a ser Picasso, dije en tono de broma que teníamos que fichar a Antonio Banderas. Desde el primer momento hubo un consenso en que fuera él, coincidimos en que tenía que ser él. Y por entonces desconocíamos que también era malagueño. Ron y yo nos montamos en un avión para reunirnos con Antonio y descubrimos que tenía una gran pasión por el pintor, del que es un gran conocedor. Queríamos autenticidad y sólo él podía hacerlo», señala Biller.

Poder y respeto

Tanta ilusión le puso Banderas al proyecto que llevó a Howard y Biller de visita a Málaga, donde no tenían previsto rodar ninguna secuencia, y ambos quedaron asombrados con el cariño que allí le tienen al actor. Finalmente, Antonio les convenció de que las cámaras entraran en la casa natal del genio, donde se ambientan escenas de su niñez.

Esta biografía televisiva no podía estar completa sin mostrar también las sombras del personaje. Algo que el intérprete malagueño tampoco oculta. «El gran problema de Pablo Picasso es que lo quiere todo; no termina nunca de matar al niño que lleva dentro. El niño tiene mucha gracia a los siete años, pero con 64 ya no tiene ninguna. ¿Por qué lo hace? Porque podía; tenía mucho poder, era rico y famoso, lo respetaban mucho. Cuentan que, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía cada tarde en la puerta de su casa a veinte o veinticinco muchachas. Él bajaba y decía: 'Te quiero pintar a ti, a ti y a ti'», dice.

- ¿Van a mostrar su compromiso político en la serie?

- Pablo era su propio planeta, su propio país y su propia ideología, guste o no guste. Formó parte del Partido Comunista por la presión que ejercieron sobre él, pero no llegó a comulgar con ellos. Cuando llegaron los nazis a París todos los artistas salieron disparados menos él, y le quitaban los cuadros. Se enfrentaba a ellos y se la jugó. Picasso era su propio universo. Yo lo admiro como artista, es muy difícil encontrarse a alguien con tanta verdad.

No es la primera vez que las vidas de Picasso y Banderas se entrelazan. El cineasta Carlos Saura llegó a un acuerdo con el actor el año pasado para rodar una película sobre el artista. Sin embargo, parece estar en punto muerto. «El guion se quedó atrapado en un concurso de acreedores y a mí me encantaba. Luego escribió otro y no me gustó, había perdido la emoción. Lo que va a hacer Saura no tiene nada que ver con esto, es una obra no realista, para un público minoritario, pero me apetece trabajar con él. Es mi amigo y lo admiro mucho».

Antes de terminar la entrevista, Banderas desvela una de las espinas que lleva clavadas en su alma: «Cuando murió Franco yo tenía 15 años, y vi a Alberti regresar a España, a Sánchez Albornoz volver de México... Todos esos grandes pintores y poetas exiliados... Pablo se murió dos años antes de que lo hiciera Franco, y eso me fastidia; me hubiera gustado que hubiera vuelto a Málaga, a darse un paseo por la Malagueta. Él lo hubiera querido, hubiera recibido el último aplauso de su gente».