La trágica historia de Màxim Huerta: el drama familiar que reveló El expresentador y actual ministro de Cultura y Deporte lo contó en antena hace unos años IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 10:05

Uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de España ha sido el cambio de Gobierno, y la forma en que se ha producido. entro del nuevo Ejetuvivo de Pedro Sánchez figura Máxim Huerta, que ha sido criticado por muchos y defendido por algunos de sus excompañeros de televisión.

El pasado en los medios de Máxim Huerta está unido a él: Ana Rosa Quintana convirtió al valenciano en uno de sus más estrechos colaboradores y se hace inevitable que salgan a la luz algunas de las anécdotas, más allá del lío que armó en la Red al felicitar a Rafa Nadal.

En 2011 el programa informó sobre el trágico accidente de tráfico de Ortega Cano, en el que murió Carlos Parra, de 48 años, cuando el diestro conducía su vehículo todoterreno triplicando la tasa de alcohol permitida.

El colaborador de televisión desveló un episodio de su pasado tan terrible como el provocado por el torero. «Me espanta absolutamente la cantidad de cosas que se están comentado. Tengo tolerancia cero con el alcohol en la carretera porque un 31 de diciembre, en Nochevieja, mi padre no llegó a casa porque el alcohol provocó un accidente. El accidente no sólo afectó físicamente a la vida de mi padre, sino que afectó a la de mi madre y a la mía. No empatizo nada con el torero. Deseo que se recupere pero no puedo empatizar con esta historia. ¡No lo soporto!», relató Máxim Huerta.