Un trabajo de ensueño: la web que te paga por ver películas Te explicamos qué tienes que hacer para ganarte un dinero extra IDEAL.ES Domingo, 11 febrero 2018, 13:18

La tecnología blockchain y las criptomonedas han relanzado todas las propuestas basadas en tecnologías. Están impulsando nuevas formas de negocio y están abriendo las puertas a pequeños creadores de cine cuyos recursos no les permiten competir con las grandes productoras.

CinemaWell.com es una de esas propuestas. A través de The Next Web conocemos de su existencia, ya que se trata de un portal de cine online muy particular: paga a sus usuarios en criptomoneda por el visionado y crítica de las películas.

El funcionamiento es el siguiente: dentro de la web podremos encontrar pases de películas online que simulan las de un cine real, ya que se proyectan en distintas sesiones, para que las vean otros usuarios a la vez. Estas películas o clips han sido subidos por otros usuarios, quienes se encargan de organizar las distintas sesiones.

En este caso, tanto los usuarios que crean las sesiones como aquellos que participan visionando y dejando críticas en la web reciben un pago. Este pago se hace con la criptomoneda ApplauseCash (APLC), creada por la propia web. Un portal muy interesante para cineastas independientes que quieran ofrecer su contenido.