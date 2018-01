"Iré a su trabajo a decirles cómo hacerlo": la carta de un guardia civil indignado por las quejas del colapso en la AP-6 00:45 "Señores 'iluminados'. Miren su ombligo primero, y cuéntenos en su red social, como ha sido su actuación en la carretera con el temporal" IDEAL.ES Miércoles, 10 enero 2018, 09:02

Un guardia civil de Tráfico de Cantabria ha salido en defensa de los compañeros a los que han criticado en las redes sociales por el colapso de la AP-6 hace unos días debido a la nieve.

El agente ha escrito una carta que se ha difundido rápidamente en Twitter y Facebook hasta hacerse viral:

Carta completa

“Estoy leyendo la infinidad de comentarios, todos ellos negativos e incluso insultantes hacia la actuación de la Guardia Civil en general, y de la Agrupación de Tráfico en especial en el temporal que está azotando la península estos días.

Bien, como hay tantísimo ingeniero versado y preparado en cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo, voy a intentar explicarles cuatro cositas brevemente.

Primero. Este y otros temporales, llevan anunciados varios días, pero aún así, el 80% de los conductores hace caso omiso de toda recomendación, no llevan cadenas (no solo hay que llevarlas, también hay que saber ponerlas). Si tenemos suerte y las llevan, seńores, las cadenas se ponen en cuanto aparece la nieve, no cuando ya nos hemos salido de la carretera, o ya nos hemos quedado atascados.

Segundo. No tienen ni la más remota idea de cómo actuar en estas situaciones, y menos conducir con nieve, pero nuestra inutilidad, intentaremos camuflarla echando la culpa a otros.

Como somos tan listos, y o no llevamos las cadenas o no las hemos puesto a tiempo, nos quedamos atascados cortando el paso a otros usuarios e impidiendo que las máquinas quitanieves puedan realizar su trabajo, colapsando aún más las carreteras.

Cuando ya hemos contribuido con nuestra torpeza a bloquear la carretera, es cuando llamamos al 112, y pretendemos que haya una pareja de la Guardia Civil cada 50 metros para atendernos a nosotros, pero claro, como tampoco pueden llegar por el colapso, entonces nos metemos en nuestra red social y les ponemos a caer de un burro, y ya empezamos a divagar sobre los radares, sobre las denuncias, etc.

Señores “iluminados”. Miren su ombligo primero, y cuéntenos en su red social, como ha sido su actuación en la carretera con el temporal, y así nos da opción de ponerle a parir también.

Ahhhh, y mañana intentaré ir a sus trabajos y explicarles detalladamente cómo tienen que desarrollar su labor, incluso aunque sean cirujanos cardiovasculares, porque como en este país todos sabemos de todo……………..

Un fortísimo abrazo y mucho ánimo a todos los compañeros que se están batiendo el cobre en estos momento”