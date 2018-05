Las tormentas que vienen durante 48 horas: seria advertencia de los meteorólogos EFE La AEMET hace especial hincapié en el sur de España para este fin de semana IDEAL.ES Sábado, 19 mayo 2018, 13:19

Las horas que estamos viviendo se presentan de lo más intensas en lo meteorológico. Así lo ponen de manifiesto expertos en el tema como Mario Picazo o incluso también la propia AEMET, que a lo largo de las últimas horas se ha apresurado a señalar la seria amenaza de tormentas, rayos y truenos que nos esperan en buena parte de España.

Va a haber agua a mansalva, como ya advirtió la Agencia Estatal de Meteorología hace unos días. Y los pronósticos se están cumpliendo, ya que ciudades como Granada van a ser de las principales afectadas, por unos granizos y tormentas que ya asolaron la ciudad hace unos días, con consecuencias incluso sobre los propios edificios.

Así las cosas, Andalucía va a ser la región donde van a caer más lluvias, tanto sábado como domingo, si bien para el lunes las previsiones ya son algo más suaves, puesto que el frente nuboso ya estaría camino de desaparecer de los cielos del sur de España.

Domingo

Predominio de cielos poco nubosos al principio en el interior peninsular, con nubosidad de evolución y chubascos ocasionales y dispersos en gran parte del interior de la Península y que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormentas, principalmente por la tarde, en el interior de Andalucía, Extremadura,sistemas Central e Ibérico y en Aragón y norte de Cataluña. En el noroeste, área Cantábrica y litoral mediterráneo peninsular no se esperan precipitaciones. En Baleares la nubosidad irá en aumento, con posibilidad de algún chubasco ocasional por la tarde. En Canarias no se esperan precipitaciones, con intervalos nubosos más abundantes en el norte, donde no se descarta alguna llovizna débil por la mañana.

Lunes

Ambiente de inestabilidad generalizada, con nubosidad de evolución diurna y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en numerosas localidades del interior peninsular con posibilidad de que sean puntualmente fuertes y con granizo, más probablemente en el cuadrante suroeste peninsular, área del golfo de Vizcaya, Navarra y Aragón. En Baleares, también se esperan chubascos con con tormentas ocasionales. En Canarias intervalos nubosos en el norte y tiempo estable en general.

Temperaturas diurnas en descenso en el oeste de Galicia y en general y con carácter ligero, en la mitad oeste peninsular, en aumento en el área cantábrica. Sin cambios en el resto de la Península y en ambos archipiélagos.