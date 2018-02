Tipos de cáncer más comunes para cada edad y cuándo tienes que revisarte AFP Estos son los tumores más frecuentes en cada franja de edad y esta es la forma de prevenir cada uno de ellos IDEAL.ES Viernes, 9 febrero 2018, 00:47

La incidencia del cáncer está aumentando en los últimos años de forma preocupante. Prueba de ello son los 14 millones de casos diagnosticados al año, una cifra que podría incrementarse hasta los 22 millones en 2030, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Ante estos alarmantes datos, debemos tener en cuenta que la prevención es fundamental.

Así, debemos estar alerta a los síntomas que puedan aparecer y tener en cuenta determinados factores, como la edad. Estos son los tumores más frecuentes en cada franja de edad y esta es la forma de prevenir cada uno de ellos:

Cáncer en niños y adolescentes

Al año se diagnostican 931 nuevos casos (un 0,41%), para los que no existen programas de detección precoz. Los tumores de los niños de entre 0 y 14 años se detectan por síntomas, como dolores persistentes o cansancio, y suele tratarse de leucemia, linfoma, sarcoma o tumores óseos o cerebrales.

Mujeres y hombres jóvenes

El cáncer tiene una incidencia del 3,37% en personas cuyas edades oscilan entre los 15 y 39 años. Los tipos de tumores más frecuentes en estas edades son los mismos que suelen aparecer en edades inferiores. Para prevenir esta enfermedad en esta etapa de la adultez es recomendable mantener una alimentación equilibrada y evitar malos hábitos como el tabaco y el alcohol.

Mujeres jóvenes

El cáncer de mama es, en la actualidad, el tumor más frecuente en la población femenina, aunque existen otros como el de útero. Afortunadamente, estos tumores sí cuentan con un programa de prevención. Para prevenir la enfermedad, es importante poner en práctica la autoexploración mamaria a partir de los 25 años y la vacunación contra el virus del papiloma humano a los 14 años. En cuanto a las citologías vaginales, se recomiendan cada 3 años, a partir de los 21.

Además, la AECC recomienda tener hijos antes de los 30 años y optar por la lactancia materna, para reducir riesgos.

Mujeres mayores de 50 años

A partir de los 50 años se incrementa el riesgo de sufrir cáncer de mama, por lo que los expertos recomiendan una autoexploración frecuente y una mamografía anual a partir de los 40 años.

En cuanto al cáncer de ovarios, no existen pautas de prevención, además de una buena alimentación. Los síntomas, además, suelen ser confusos e inespecíficos, por lo que la detección precoz es mucho más difícil que en los casos de cáncer de mama. Según la AECC, a partir de la aparición de la menopausia, es fundamental estar atentas a síntomas como subidas de peso, dolor en el abdomen bajo o hinchazón abdominal, así como realizarse revisiones periódicas.

Hombres mayores de 50 años

En los hombres mayores de 50, el tumor más común es el de próstata, uno de los más difíciles de detectar. Dado que no se conocen las causas que lo provocan, no existen programas preventivos. No obstante, sí es importante permanecer atentos a los síntomas, como la micción frecuente y en pequeñas cantidades. La frecuencia de las revisiones debe ser anual.

En los hombres de esta edad también existe una mayor incidencia de otros tumores, como el cáncer de pulmón (el 17%), un tipo de difícil curación (sólo el 12,3% continúan vivos a los 5 años). Para prevenir, es fundamental dejar de fumar.

Mujeres y hombres de edad avanzada

Uno de los tumores más comunes en personas de avanzada edad es el cáncer de colon (un 15% de los casos diagnosticados). Esta enfermedad se puede detectar a partir de una colonoscopia, por lo que es importante acudir al médico si las heces contienen sangre.

Para prevenir la enfermedad, es recomendable mantener una dieta mediterránea y hacer ejercicio físico regular.

Por otro lado, el cáncer de piel tiene más incidencia en las personas de avanzada edad. Para evitar su aparición, es importante proteger la piel del sol usando cremas de factor superior al 20.