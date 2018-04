Así son los 4 timos del cheque-regalo de Amazon que están afectando a miles de personas La propia empresa te dice cómo identificar cada caso y qué debes hacer para no caer en el engaño IDEAL.ES Miércoles, 4 abril 2018, 10:16

No es nuevo pero se está poniendo de moda en los últimos tiempos. El timo del cheque-regalo de Amazon está afectando a miles de personas en España y por ello las autoridades se han encargado de alertar a los ciudadanos.

Es el caso de la Policía Local de Granada, que en su cuenta no oficial de Twitter ha lanzado el siguiente aviso:

"Si recibes un correo similar a este regalándote 500€ en #Amazon, cuidado con seguir el enlace.

Bórralo directamente."

Si recibes un correo similar a este regalándote 500€ en #Amazon, cuidado con seguir el enlace.

Por su parte, Amazon refleja en su apartado de soporte para clientes qué se debe hacer en estos cuatro casos de estafas relacionadas con sus cheques regalo:

Existen fraudes a través de correo electrónico, teléfono o mensaje de texto que consisten en solicitar el pago de ciertos productos y servicios como, por ejemplo, vehículos, impuestos, préstamos o facturas de servicios básicos. Algunas personas o entidades pueden solicitar dichos pagos de forma fraudulenta a través de varios métodos, como los cheques regalo de marcas conocidas. Queremos asegurarnos de que nuestros clientes conocen este tipo de fraudes, que podrían consistir en solicitar un pago utilizando Cheques Regalo de Amazon.es.

Los Cheques Regalo de Amazon.es solo pueden utilizarse para realizar compras en Amazon.es.

NO proporciones el código de tu cheque regalo a alguien que no conozcas o que no sea de tu confianza. Si proporcionas el código de tu cheque regalo para realizar un pago de forma fraudulenta, el saldo correspondiente podría ser utilizado antes de que puedas ponerte en contacto con Amazon o la autoridad competente.

Si crees que estás siendo víctima de un fraude:

Ponte en contacto con las autoridades competentes: Brigada de Investigación Tecnológica y Grupo de Delitos Telemáticos.

Si tienes una cuenta de Amazon, identifícate y ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de Amazon.

Si no tienes una cuenta de Amazon, te recomendamos que la crees para poder ayudarte.

Fraudes que pueden estar relacionados con cheques regalo

Compra de un vehículo

Encuentras un vehículo barato en Internet, y la persona o entidad que te contacta te indica que para tu seguridad, la transacción se llevará a cabo a través de Amazon Pay u otra forma de pago segura. El precio del producto es demasiado bueno para ser verdad y la persona o entidad que te contactate indica que necesita vender el vehículo rápidamente porque debe cambiar de residencia por motivos personales o familiares. Los correos electrónicos podrían incluir de forma fraudulenta el logo de Amazon y otros errores tipográficos o gramaticales. Te solicitan que realices el pago mediante un Cheque Regalo de Amazon.es u otra forma de pago como transferencia bancaria, a través de Western Union, PayPal, MoneyGram u otros medios.

Se trata de un fraude. Amazon.es no vende vehículos y los Cheques Regalo de Amazon.es no deben utilizarse como método de pago a otras empresas o individuos. Nuestros cheques regalo solo pueden ser utilizados en Amazon.es.

Pagos a desconocidos

Recibes una llamada telefónica o correo electrónico de una persona que dice ser abogado, agente autorizado de alguna autoridad competente o un representante de un menor u otro miembro de la familia que necesita tu ayuda. Se puede dar el caso de que alguien te llame haciéndose pasar por un familiar directamente. En algunos casos, se comunica que un miembro de tu familia necesita ayuda y es posible que te soliciten comprar un Cheque Regalo de Amazon.es y proporcionar el código por teléfono. En otros casos, se comunica que los archivos de tu ordenador o tu historial de navegación han sido sustraídos y que se necesita realizar un pago a través de un Cheque Regalo de Amazon.es para recuperarlos.

Se trata de un fraude. Los Cheques Regalo de Amazon.es no deben utilizarse como método de pago a otras empresas o individuos. Nuestros cheques regalo solo pueden ser utilizados en Amazon.es. Si recibes este tipo de llamadas de un miembro de tu familia o alguien que dice llamar en nombre suyo, te recomendamos ponerte en contacto a través del número de teléfono que tengas de ese miembro de tu familia. Siempre debes sospechar de cualquier persona que se pone en contacto contigo reclamándote dinero rápidamente.

Facturas

Recibes una llamada telefónica o correo electrónico de una persona que dice representar a una empresa de servicios básicos, ofreciéndote una promoción o ahorro en tu factura si realizas un pago anticipado a través de un Cheque Regalo de Amazon.es o solicitándote el pago de alguna deuda correspondiente a facturas anteriores a través de un Cheque Regalo de Amazon.es. La persona que te llama podría tener información acerca de los servicios contratados y el número desde el que te llama podría parecer legítimo.

Se trata de un fraude. Los Cheques Regalo de Amazon.es no deben utilizarse como método de pago a otras empresas o individuos. Nuestros cheques regalo solo pueden ser utilizados en Amazon.es. Ninguna promoción está condicionada a que realices un pago a un desconocido a través de un Cheque Regalo de Amazon.es.

Impuestos

Recibes una llamada telefónica o correo electrónico de una persona que dice representar a la agencia tributaria u otro organismo fiscal, reclamando el pago de una deuda a través de un Cheque Regalo de Amazon.es o informándote de que para poder reembolsarte un importe debes realizar un pago utilizando un Cheque Regalo de Amazon.es.

Se trata de un fraude. Los Cheques Regalo de Amazon.es no deben utilizarse como método de pago a otras empresas o individuos. Nuestros cheques regalo solo pueden ser utilizados en Amazon.es.

Consejos para evitar fraudes relacionados con Cheques Regalo

Desconfía de cualquier oferta en Internet o a través de un correo electrónico o llamada telefónica que te parezca demasiado buena para ser verdad. Lo más probable es que se trate de un fraude.

NO compartas los códigos de tus Cheques Regalo de Amazon.es ni envíes dinero en efectivo, por transferencia bancaria, a través de Western Union, PayPal, MoneyGram u otros medios, a cualquier persona que se identifique como un agente autorizado de Amazon o Amazon Pay.

NO realices ningún pago a una persona o entidad que afirme que Amazon o Amazon Pay garantizará una transacción realizada fuera de Amazon, reembolsará el importe si no estás satisfecho con la compra o retendrá el importe en depósito.

NO utilices un Cheque Regalo de Amazon.es para pagar ningún producto o servicio por teléfono o correo electrónico, incluyendo facturas, impuestos o servicios básicos como la electricidad o el agua.

NO utilices un Cheque Regalo de Amazon.es para reclamar premios relacionados con sorteos o loterías, para recibir cualquier cantidad de dinero, o para obtener una tarjeta de crédito o un préstamo. Ten por seguro que en estos casos se trata de un fraude.