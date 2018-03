¿Cada cuánto tiempo tienes que cambiar y lavar las sábanas y toallas? Aunque parece una respuesta sencilla, son muchos los que dudan si es bueno lavar frecuentemente este tipo de ropa del hogar IDEAL.ES Domingo, 4 marzo 2018, 12:44

Seguro que más de una vez te has peguntado cada cuánto tiempo es recomendable cambiar las sábanas, ropa del hogar que solemos utilizar a diario. Pues bien aunque la respuesta parece sencilla, la verdad es que no lo es, ya que intervienen numerosos factores.

En general, podríamos decir que ropa como sábanas deberían lavarse con mayor frecuencia que otro tipo de ropa de hogar que tiene un uso más decorativo, por ejemplo, las fundas del sofá. Esto se debe a que las sábanas están en continuo contacto con la piel y por ende pueden convertirse en un nido de bacterias, ácaros, pieles muertas y suciedad.

Como mínimo deberías lavar las sábanas una vez a la semana, tal y como explicaba el doctor Philip Tierno Jr, director de microbiología clínica e inmunología en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, cuyo testimonio recoge ABC. Esto se debe a que al meternos en la cama la estamos llenando de células muertas, cremas, maquillaje, sudor y pelos, sustancias que llevan su correspondiente dosis de bacterias, lo que nos obliga a lavar esta ropa por los menos una vez a la semana. La frecuencia deberá ser mayor si estamos enfermos o dormimos desnudos.

En lo que respecta a las toallas de baño, deberían lavarse cada tres o cuatro usos, mientras que una toalla para las manos debería cambiarse y lavarse cada dos o tres días. Por otro lado, la alfombrilla del baño tendremos que lavarla cada quince días, los trapos de cocina una vez a la semana y las cortinas una vez al mes, periodo que comparten con las almohadas, mientras que las colchas, los edredones y los cobertores bastará con lavarlos dos veces al año al no tener un contacto directo con la piel.