El terrible gesto de Laura Matamoros con un compañero: “Que tú estés enfermo no es mi culpa” La concursante no se percató de que uno de sus compañeros no podía ingerir los alimentos que había preparado IDEAL.ES Domingo, 25 junio 2017, 23:38

Cada vez queda menos para que la presente edición de ‘Supervivientes’ llegue a su fin, puesto que apenas siguen en el concurso seis participantes. Es tal la cercanía de la recta final del concurso que la tensión está aún más presente que en semanas anteriores, por lo que cualquier error o mal entendido puede ocasionar una auténtica guerra.

Precisamente durante el programa emitido este domingo, que de nuevo ha sido conducido por Sandra Barneda, los espectadores han podido ser testigos de la última discusión que se ha producido en la isla de los famosos, la cual ha estado protagonizada por José Luis y Laura Matamoros.

Todo ocurrió el pasado viernes. Matamoros hizo el almuerzo, pero no reparó en que no podía cocinarlo con agua del mar, ya que José Luis, uno de sus compañeros, no puede consumir sal a raíz del cólico nefrítico que sufrió tras una bronca monumental con la misma concursante. Por ello, cuando el ex participante de ‘MasterChef’ descubrió que no podía comer a causa del terrible error de su compañera no dudó en reprochárselo.

Esta, lejos de disculparse, reaccionó a la defensiva y emitió un comentario que ha sentado muy mal a los espectadores del reality de supervivencia, “Si está enfermo no es mi culpa”, expresaba la hija de Kiko Matamoros.

Por si fuera poco al no poder comer ni coco ni comida enlatada, el concursante pidió a su compañera más cantidad de otros alimentos, a lo que esta se negó rotundamente.

En plató también ha habido críticas hacia la participante, entre ellas la de Inma Simarro, esposa de José Luis, quien ha asegurado que “la actitud de Laura con mi marido me parece inhumana”, espetaba.

En las redes por supuesto el momento no ha pasado desapercibido y los usuarios han estallado en comentarios negativos sobre Laura Matamoros, llegando a pedir incluso su expulsión por “negar la comida a un compañero”, indicaba un internauta.