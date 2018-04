La teoría que dice que el mundo acaba hoy: el Planeta X chocará contra La Tierra «Erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis» IDEAL Lunes, 23 abril 2018, 11:39

Todos recordamos la teoría que afirmaba que según una predicción maya el mundo acabaría en 2012. Pues tras fracasar esta, otro potulado que pone fin al mundo en el día de hoy comenzó a cobrar más fuerza.

Esta nueva teoría afirma que un planeta aún no detectado llamado Nibiru o Planeta X colisionará con La Tierra provocando el fin del mundo. Aunque en realidad esta teoría nació en los años 90, no tomó fuerza hasta 2012 cuando al contrario de los pronósticos, la vida en La Tierra continuó.

Hoy 23 de abril, Nibiru chocaría con nuestro planeta provocando «erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis». Sin embargo, La NASA no apoya esta teoría y ha salido a desmentirla, porque no podría pasarseles por alto la existencia de un planeta de ese tamaño.

«No, no existe un planeta llamado Nibiru. No, no es una enana marrón rodeada de planetas, como sugieren los que repiten esto. No, no está de camino hacia la Tierra. Y sí, la gente debería 'superarlo'». afirmó en 2017 el científico de la NASA David Morrison en una entrevista al 'Washington Post'.

La semana pasada también habría cabado el mundo según otra teoría que cogió fuerza en internet gracias a un vídeo. En ese caso el motivo era una invasión extraterrestre.