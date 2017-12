¿Qué es Tabarnia y por qué quiere independizarse de Cataluña? Los resultados electorales han llevado a los partidarios de permanecer en España a exigir un referéndum para establecer una nueva autonomía IDEAL.ES Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:22

Los resultados electorales de Cataluña han dejado claro que no todos los catalanes quieren la independencia de España. Y prueba de ello es la petición de los habitantes de una zona que abarca Barcelona, su área metropolitana y una parte de Tarragona, a la que la plataforma ‘Barcelona is not Catalonia’ ha llamado Tabarnia.

Concretamente esta región reivindica la independencia de Tabarnia del resto Cataluña y la formación de una Comunidad Autónoma propia. Así, si observamos el mapa de los resultados electorales, vemos una gran diferencia entre la Cataluña rural y la zona de la que hablamos, en la que Ciudadanos ha ganado por goleada.

Estos resultados han llevado a los partidarios de permanecer en España a exigir un referéndum para establecer una nueva autonomía. Y es que se sienten perjudicados por la ley electoral, ya que el voto de los habitantes de estas zonas valen de 3 a 4 veces menos que el de los residentes en Girona y Lleida.

Además, apuntan a que tienen un déficit fiscal negativo con Cataluña y a que la independencia sería muy perjudicial para los ciudadanos. Es por ello que piden al Congreso de los Diputados la posibilidad de realizar una consulta que les permita decidir si desean o no formar parte del movimiento independentista.

Fernando Almansa, miembro de Tabarnia, cuya bandera es una mezcla entre la de Tarragona y la de Barcelona; ha iniciado ¿Qué es Tabarnia y por qué quiere independizarse de Cataluña? y ya ha conseguido cerca de 20.000 firmas.