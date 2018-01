La "surrealista" venganza de un hombre a su mujer infiel Lo planeó durante meses y ahora lo cuenta así IDEAL.ES Lunes, 15 enero 2018, 11:11

El usuario, que usa el seudónimo 'Itsme03', ha usado Reddit para explicar al mundo cómo descubrió que su esposa le era infiel y cómo preparó durante meses una venganza para el día de su cumpleaños.

'Itsme03' cuenta que fueron varias las señales que le llevaron a darse cuenta del engaño de su esposa. Su pareja salía en mitad de la noche a por leche y tardaba horas en llegar, o le decía que trabajaba hasta tarde, pero cuando llamaba a la oficina ella no estaba allí.

Por todo esto, el usuario asegura no haberse sorprendido cuando le preguntó a su mujer que qué quería hacer por su cumpleaños y ella le contestó dándole largas: “Es mejor que vayas de viaje con tus amigos, yo tengo que trabajar y no me gusta que me recuerden que envejezco”. Una contestación que no coincidía con las dos copas y la botella de champán que había encontrado en la casa.

Entonces, el hombre se puso en contacto con la familia de ella un par de semanas antes de sus cumpleaños y organizó una fiesta sorpresa. Amigas, padres, hermanas, todos estaban invitados. Mientras, la esposa creía que su marido no estaría en la ciudad ese día.

“A las 08:30 de la mañana nos reunimos todos ante nuestro apartamento. Somos ocho en total. Su madre lleva una tarta y todos portamos matasuegras”, explica sobre la fiesta sorpresa. Todos entraron silenciosamente al dormitorio, donde la sorpresa se la llevaron los demás al verla en la cama con su amante. “A su madre se le cayó la tarta y todos se pusieron a gritar. Su amante trataba de ponerse los pantalones y salir de allí”, explicaba el usuario.

Aunque hay algunos que no creen que la historia sea cierta, Itsme03 ha continuado explicando cómo se siente y qué ha sido de su mujer “Fue surrealista. En cierto modo esperaba que me suplicase que no la dejase, que me dijese cuánto lo sentía. Pensé que sería igual que en las películas. Pero no: la mujer que amé durante dos años me gritó y me golpeó, culpándome por arruinar su relación con aquel hombre. Supongo que dejó de verme como marido para considerarme simplemente un compañero de piso”.

“Lo último que he sabido es que se ha ido a vivir con aquel tipo, o al menos creo que es él. Se ha quedado embarazada y creo que ha tenido el hijo. No sabría decir si todavía están juntos. Llegados a este punto sólo deseo que haya encontrado alguna felicidad, a pesar de no ser yo el que se la proporcione», termina explicando el hombre.