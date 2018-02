'Sunshine', el corto para reconocer al novio de instituto maltratador Una de las escenas del corto 'Sunshine'. Casi tres minutos resumen el dramático viaje de una relación de adolescentes que comienza con supuesto romanticismo para acabar viendo la realidad: violencia de género IDEAL.ES Sábado, 24 febrero 2018, 10:01

La escena de chico ayuda a chica, típica de película americana, es el inicio para la relación "romántica" del corto 'Sunshine'. Ella, simpática, guapa, enamorada hasta la médula. Él, alto, fuerte y atento. O más bien supuestamente. El joven tarda poco en mostrar su verdadera personalidad dominadas por el ego, la posesión, los celos y la violencia.

Con el corto 'Sunshine' la asociación estadounidense 'Day One', dedicada a la concienciación y condena de la violencia machista entre jóvenes, pretende mostrar con este vídeo lo importante que es detectar estos comportamientos rápidamente para que sea más fácil frenar el maltrato.

Durante los casi tres minutos de animación, suena 'Walking on sunshine', de Katrina and The Waves. Según avanza el noviazgo, los tentáculos de la violencia machista atrapan a la joven. Al principio toda parece idílico y casi no se percibe; luego, los comportamientos de su novio hacen que se aleje de sus amistades y finalmente su vida se reduce solo a él.

Aunque en el corto las descripciones de cada personaje puedan parecer superficiales, por desgracia, el desenlace de 'Sunshine' se corresponde con el desenlace de muchas mujeres víctimas de la violencia de género. "No confundas amor y abuso".