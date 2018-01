"Dos sugerencias para la nueva ley de Educación: ¡Que vuelvan la Filosofía y el cero!" BLOG "Para mí el cero en una asignatura no es una humillación, el cero es historia de la escuela española. Yo he sacado unos cuantos ceros y no me he 'traumado'" EMILIO CALATAYUD Jueves, 18 enero 2018, 08:34

El juez Calatayud da en el último post de su blog de Ideal un par de consejos a los políticos encargados de dar forma a la nueva Ley de Educación:

"Emocionado por la noticia de que los partidos políticos ya se han sentado a redactar la nueva ley de Educación, sigo haciendo sugerencias por si les sirven de algo a sus señorías. Primera: ¡Que vuelva la Filosofía! Ya sé que no se ha ido, pero existió la tentación, y más que la tentación, de relegar una asignatura que nos ayuda a pensar, que, a lo que se ve, hay quien cree que es peligroso. Siempre lo digo, las humanidades nos hacen más humanos. En esto parece que no va haber problema, porque sus señorías se han reconciliado con la Filosofía y ahora son unos fans de la materia. Siempre de un extremo al otro. Somos así.

Segunda petición: ¡Que vuelva el ‘cero Zapatero’ a los institutos! Lo llamó así porque fue Zapatero el que lo quitó. Ahora mismo, lo reconozco, no sé sí en alguna autonomía existe el cero o no, porque cada una hace la guerra por su cuenta. Sé que la Lomce lo iba a restituir, pero no sé si se hizo o no… Para mí el cero en una asignatura no es una humillación, el cero es historia de la escuela española. Yo he sacado unos cuantos ceros y no me he ‘traumado’. Y eso que a mi padre no le hacía ni pizca de gracia mi timidez para los estudios. Si hay un diez también tiene que haber un cero. Quizá lo mío sea nostalgia…"